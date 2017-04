La bronca de Quinteros por las ocasiones desperdiciadas

20/04/2017 -

Aprovechando su gambeta en velocidad, Joaquín Quinteros fue una constante amenaza para la defensa catamarqueña, pero falló en la definición en los metros finales.

"Me llevo la bronca por no poder convertir. Debo mejorar en ese aspecto, pero lo importante es que se ganó y eso me deja tranquilo", declaró el delantero en zona de vestuarios.

Luego, el jugador reconoció la tranquilidad por haber logrado la clasificación.

"Muy contento por haber logrado la clasificación y poder jugar ese partido histórico. Eso nos deja la tranquilidad para poder pensar en el campeonato. Sabemos que tenemos que ganar en Zapla para quedar con la tranquilidad de pasar de ronda".

"Tuvimos la suerte de meter los goles de entrada y eso nos dio tranquilidad y la confianza de que a pesar de tener un equipo con mucha juventud, quedó demostrado que no se achica para nada".