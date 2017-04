La felicidad de Juan Pablo Villafañe

20/04/2017 -

Juan Pablo Villafañe volvió a ser titular luego de pasar varios meses marginado por una lesión y ayer se reivindicó marcando un buen gol a la salida de un tiro libre, situación que lo puso feliz.

"Me sirve bastante el hecho de haber convertido y jugar desde el inicio. Estuve mucho tiempo al margen por la lesión, pero ahora se me está dando y eso me da confianza, tranquilidad y felicidad", aseguró uno de los emblemas del "Auri".

"Villita" agregó que uno de los objetivos del semestre era avanzar en la Copa Argentina.

"El objetivo era ganar para darnos el gusto de jugar ante Racing y ahora nos prepararemos para jugar ese partido de la mejor manera".

"Sabíamos que iba a ser un cotejo duro, difícil, pero el gol que marcamos de entrada les hizo el partido cuesta arriba a ellos", dijo en cuanto al trámite del encuentro ante Aconquija.

"Jugamos bien, a pesar de que ellos se encontraron con el descuento. En el segundo tiempo hicimos bien las cosas y ampliamos el margen", añadió.

"Hoy festejamos, pero mañana nos metemos de lleno en el partido ante Zapla. Debemos ir a buscar el triunfo para la clasificación", culminó.