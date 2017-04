La Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad asiste a la menor

20/04/2017 -

En el caso de la menor intervienen, además de las docentes de su escuela, profesionales de una UPA que asistieron a la niña. Al igual que estas instituciones, miembros de la Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad, están acompañando a la pequeña y por su caso emitieron un comunicado:

"En el país del No me acuerdo... ya nos olvidamos de Micaela cuyo cuerpo ultrajado fue descartado como basura; de Ornella, asesinada a golpes; de Araceli, a quien seguimos buscando, ¡viva!.

En este país, solemos olvidar a las víctimas de violencia con bastante rapidez. Comenzamos a naturalizar que una joven desaparece de su casa y casi adivinamos que aparecerá muerta, y que será víctima de violencia sexual.

Cómo dice la canción, si no aprendemos a no olvidarnos, corremos el riesgo de perdernos. Si no somos capaces de implicarnos cada uno en esta lucha por la vida, por la libertad de todas las mujeres, habremos perdido la batalla por vivir en un país donde los derechos humanos se respetan.

Y en esa batalla, hay que poner el cuerpo, comprometerse. Ahora.

Hoy, en nuestra provincia una niña contó a sus maestras y a personal de una UPA que su padrastro abusaba de ella. De forma inmediata se acudió a las instituciones, Dinaf, Comisaría de la Mujer, a la Justicia.

La respuesta que esperamos es que se proteja a esta niña, que se detenga al ofensor sexual, que se asista en forma integral a esta familia

Hoy más que nunca, la justicia tardía no es justicia, porque significa eternizar el infierno de quienes tendrían que preocuparse solo por sus juegos, y en noches sin sobresaltos, dónde desplegar tantos sueños".