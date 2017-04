Huérfana de madre y padre, durante tres años la abusó el marido de su tía

Fotos PESADILLAS NOCTURNAS. El sujeto manoseaba a la niña, con su esposa en la misma cama.

20/04/2017 -

Un vecino de esta Capital ha sido detenido, acusado de ultrajar sexualmente a una niña de 12 años, cuyo cuidado le había sido asignado tras la muerte de sus padres.

Por donde se la contemple, la historia de la niña conlleva mucho de tristeza, orfandad y ahora vejaciones sexuales.

Según la historia, a los 9 años quedó sola. Una tía la recogió y prometió que la criaría y nada le faltaría. Aquella promesa rápido se alejó de la realidad.

En las noches, el marido de la mujer habría comenzado a manosear a la niña.

No pasó mucho tiempo en que la encerró en una habitación y la sometió sexualmente.

Imposible que la niña pudiese huir, ya que no tenía familia. Días atrás, habló con la madrina y le confió que en las noches "duermo con ropa ajustada". Ello generó desconcierto en la madrina. "Es porque el marido de mi tía me manosea; duerme cerca de mi cama", relató. La mujer denunció el suceso y en horas los forenses determinaron que la niña presenta "defloración de antigua data". Puesto en perspectiva, los expertos informaron que la niña tiene sexo hace muchos años. Ellos no establecen si es voluntario o producto de un abuso.Ya en Cámara Gesell, la víctima señaló que al comienzo supo confiarle a la tía lo que su pareja le hacía en las noches, "pero ella no me creía. Sí recuerdo que una vez él me estaba metiendo la mano por la ropa y ella lo encontró. Y lo retó", ahondó la nena.

Lo curioso es que al ser detenido el individuo, su esposa puso en dudas la afirmación de la sobrina. Pero no negó el incidente en que encontró a su esposo manoseándola.

Hoy, la niña está aterrada. En Cámara Gesell reconoció los manoseos, pero se paralizó al preguntársele sobre el responsable de que ella ya conozca sobre sexo.

Ayer, la Justicia exhortó a la fiscal Aída Farrán Serlé profundizar la investigación. Es decir, la instó a adoptar nuevas medidas.

En especial, procurar establecer mayores certezas en la niña, quien no logra restablecerse de los tres años en la casa del sujeto.

"Abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante" es la figura, con posibilidad de sumársele "acceso carnal agravado por la convivencia".