Sumampa ya dispone de un nuevo predio para tratar residuos

20/04/2017 -

La comuna de Sumampa destacó que ya comenzaron a "depositar residuos sólidos en el nuevo basurero municipal. El mismo se encuentra a 5,3 km de nuestra ciudad hacia el oeste".

Por ello, usaron las redes sociales para "pedirles a nuestros vecinos que cuidemos nuestra ciudad y su limpieza, no tirar basura en lugares que no son basurero. Respetemos nuestro medio ambiente, respetemos a nuestros vecinos: el camino alternativo a Sumampa Viejo NO es basurero!, el camino a Belgrano NO es basurero!", enfatizaron como una forma de generar conciencia.

Al respecto, el intendente de la ciudad, Marcelo Bernasconi, había expresado: "Uno de los temas que preocupa a nuestra comunidad es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y su proximidad a la comunidad (escasos metros al barrio San Antonio y nuestro cementerio)". Relató que están "próximos a terminar con este problema", en primer lugar la limpieza donde estaba ubicado el basurero (aprovechando además que el trazado de la ruta que unirá Sumampa con Sol de Julio lo atraviesa en toda su extensión) y su posterior relocalización en un predio que el municipio ya adquirió, para "el tratamiento de los residuos sólidos urbanos sea a través de un enterramiento controlado".

Este predio se encuentra a más de 5 kilómetros de la ciudad y en consecuencia alejando todo tipo de peligros a la comunidad.