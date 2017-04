Fotos Las Termas ya trabaja pensando en la cercana temporada invernal 2017

20/04/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Luego de las dos semanas exitosas que vivió el destino turístico termal, con la presencia del MotoGP que reunió más de 160 mil personas, y Semana Santa con más de 40 mil turistas, ya están trabajando en la planificación y los preparativos para la inauguración de la temporada 2017. Fundados en los datos que registró la Subsecretaría de Turismo de la provincia, la Secretaría municipal de Turismo, Cultura y Deportes y las instituciones intermedias como la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica y el Ente municipal de Turismo destacaron como positiva la performance turística que mostró la ciudad. En ese contexto, el intendente municipal Miguel Mukdise se mostró satisfecho con la cantidad de turistas que visitaron el destino. "Con miras a la temporada 2017 estamos convencidos de que será muy buena. Lo que dejó Semana Santa es el reflejo de lo que Las Termas significará en la temporada invernal. El trabajo integrado que se está realizando con el apoyo permanente de la provincia, el compromiso del sector empresarial que cada vez es mayor, contribuyeron para el éxito del MotoGP y Semana Santa", expresó. Más adelante amplió: "Ya estamos trabajando en la proyección de la temporada turística 2017, desde la Secretaría de Turismo se encuentran diagramando una serie de actividades que se organizarán para el fin de semana en el que se inaugure la temporada oficial. Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero como viene sucediendo en los últimos años será antes de la primera quincena de mayo". "Hoy Las Termas no sólo es una ciudad que ofrece bienestar por las propiedades de sus aguas termales sino que tiene lugares importantes que conforman el nuevo circuito turístico como el Museo del Automóvil; la reserva natural Tara Inti; el autódromo internacional; la nueva Costanera; el remodelado Centro de Orientación Termal y la Plaza de la Salud, que son muy visitados por los turistas. Hoy la ciudad además de la personas de la tercera edad también recibe gente joven que llega para disfrutar y renovarse en la ‘Ciudad Spa’". Por su parte, la presidenta del Ente municipal de Turismo, Claudia Mera, puso de relieve el crecimiento de Las Termas como destino turístico en los últimos años. "Desde nuestro sector entendemos y trabajamos en forma coordinada con la provincia y el municipio. Esto nos permite hoy decir que el destino está posicionado, lo que permite que todos los años más turista lo elijan", destacó.