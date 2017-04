"Gran parte de los cambios se van a ver en el largo plazo"

Fotos DESAFÍO. "Bajar la inflación al 17% es una meta ambiciosa y se podría estar a ese nivel, pero si se situara entre 17 a 20%, igual sería un logro enorme.

El economista Federico González Rouco afirmó en una entrevista con EL LIBERAL que el gobierno "tiene un plan económico" a la par que señaló que "es distinto a que no sea el plan que uno quiere, pero el Gobierno tiene un plan consistente" con objetivos de largo plazo, cuando "la política argentina tiene incentivos de corto plazo.

González Rouco brindará una serie de conferencias en el hotel Carlos V entre viernes y sábado, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friederich Naumann. En sendos encuentros, el viernes de 18 a 21 y el sábado de 9.30 a 12.30, abordará las "Bases para el desarrollo". Según indicó, "la idea es analizar qué es el desarrollo, qué se entiende como tal y ver cómo se relaciona con la historia argentina y con distintos puntos sobre cuán importantes es el federalismo económico".

Consultado sobre cómo evalúa la política económica del Gobierno nacional, señaló que "gran parte de los cambios que se hicieron van en el sentido del largo plazo, porque el desarrollo es así y ésa es una de las diferencias entre desarrollo y crecimiento. Se puede crecer rápidamente este año y el otro, pero quizá eso no me lleve al desarrollo", indicó. Agregó que hoy, "lo que se está viendo es que muchas políticas aún no se ven en su impacto porque son de largo plazo. El tema institucional, el Indec, las distintas reformas de poder rendir cuentas, las metas fiscales o de inflación, todas estas cosas si bien parecen abstractas porque no generan un impacto hoy en el bolsillo, sí generan en cambio una mejora institucional de mediano plazo, la que hará que posiblemente haya más inversiones".

Puntualizó que "la política argentina tiene incentivos de corto plazo, pero fijar temas de largo plazo otorga metas y permite que si bien pueda no llegarse a alcanzarla, ya situarse en un punto medio es mejor de lo que se está ahora".

Gonzalez Rouco señaló ante los cuestionamientos de sus pares del sector privado sobre la falta de un plan económico que "una cosa es que no haya un plan y otro que haya un plan distinto al que uno quiere. Hay un plan, consistente, para reducir el déficit fiscal, bajar la presión fiscal a individuos y personas y por otro lado, reducir la inflación". Sobre esto último, indicó que "el desafío de bajar la inflación es ambicioso, con lo cual podría estar en los niveles de la meta, pero si no lo hiciera y se situara entre 17 a 20%, igual es un logro enorme".