"Gracias a la gobernadora tenemos una vivienda digna"

Fotos CRECIMIENTO. Más familias de la Capital y el interior dejaron atrás su rancho por una casa de material.

20/04/2017 -

Llegar a cada rincón de la provincia, para erradicar ranchos y casas precarias, es uno de los objetivos centrales que la provincia encara como "un compromiso para llevar dignidad a la gente".

Así lo manifestó el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, durante el acto de entrega de 38 viviendas sociales en Suncho Corral (Juan Felipe Ibarra); oportunidad en que estuvo acompañado por el intendente municipal interino de Suncho Corral, Oscar Eleán, y por integrantes de diferentes ONG, entre las que se destacan, Cooperativa Trabajo Sauce, Club Atlético Challua, Asociación Barrio Carlos Beltrame, Todos por Suncho Corral, Por un Suncho Pujante, Asociación Comunal Vecinos por el Progreso, San José Obrero, Asociación La Esperanza, Ideas y Manos Reproductoras.

El acto protocolar de entrega de las llaves se llevó a cabo en la vivienda de Gladys Ledesma, y en su representación su hija, Soledad Chávez, agradeció a la gobernadora Claudia de Zamora, "por darnos la posibilidad de tener una vivienda digna, ya que hace cuarenta años que vivíamos en un rancho".

Primer desafío

Durante la entrega, el ministro de Desarrollo Social, transmitió el saludo cálido de la gobernadora Claudia de Zamora, y resaltó que "estas 38 nuevas viviendas que se entregan en Suncho Corral representan una alegría para tantas familias, lo cual es un motivo de orgullo, porque significa que este programa está cumpliendo con el desafío, que nos propusiera nuestra mandataria provincial, que es llegar a los sectores más vulnerables".

Ahondó que el programa está destinado "para aquellos que no pueden construir su vivienda por sí mismo, que no tienen los recursos para pagar una cuota del Ipvu, pero que tienen el derecho, la necesidad y el merecimiento de vivir en una vivienda adecuada, digna, confortable y sana, que no solo permita soportar las inclemencias del tiempo, sino también a una familia que no esté expuesta al contagio de una enfermedad, como lo es el mal de chagas", concluyó el ministro Niccolai.