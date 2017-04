"La Justicia debe actuar en tiempos más rápidos, si no las cosas se dilatan"

Fotos ENCUENTRO. El Presidente recibió en Olivos a 40 colectividades.

20/04/2017 -

Sobre el fin de la investigación que lo vinculaba con los Panamá Papers, el presidente Macri recordó que sostuvo que "no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista, que no había recibido ingresos de esas sociedades, con lo cual no tenía por qué haberlas declarado, con lo cual no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero y me alegro que se haya terminado".

El jefe de Estado dijo que las causas judiciales "a veces tardan mucho, deberían tardar menos los procesos judiciales".

Y agregó: "Es parte del desafío en el que estamos todos, que la Justicia actúe en forma independiente, como actuó acá. Yo como presidente recién electo llevé todos mis papeles, no me enojé, acá están estoy tranquilo, las cosas están como corresponde".

"La Justicia agregó- debe actuar en tiempos más rápidos, sino las cosas se dilatan demasiado, y lo que tiene que terminarse en la Argentina es la impunidad", remarcó.