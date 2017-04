Siciliani no quiere ser conductora de TV como Susana

20/04/2017 -

Sugar ya es un suceso teatral en Buenos Aires y la actriz no para de recorrer programas para contar el orgullo y la responsabilidad de estar en la piel del personaje que hizo Susana Giménez hace 30 años. En ese marco dio un "no" rotundo a la conducción. "Ella me contó que justo después de Sugar arrancó con el programa de televisión. Yo no me veo para nada como conductora. No me atrae, siento que soy pésima. No podría estar haciendo de mí misma. No me atrae ninguna otra cosa que no sea actuar, cantar y bailar", dijo Griselda Siciliani