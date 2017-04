Isabel Macedo y Mariano Martínez, a puro sexo

20/04/2017 -

"Amar después de amar" ("ADDA"), ficción que en Santiago del Estero se emite a través de Canal 7, sigue dando que hablar a raíz de las osadas escenas de sexo que se muestran.

Primero fue Eleonora Wexler, una de sus protagonistas. Ahora, fue la actriz Isabel Macedo, la esposa del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

En la historia de "Amar después de amar", Raquel (Macedo) y Santiago (Mariano Martínez) no pueden contener la pasión y tienen relaciones sexuales apenas se levantan a la mañana.

De esta manera, los personajes comienzan a besarse en la cama y terminan teniendo un encuentro fogoso en otra parte de la habitación. En las redes sociales, esta escena hot entre los protagonistas fue muy comentada.

En el episodio anterior, la pantalla chica también se incendió con un impactante y fuerte encuentro íntimo entre Alina y Nicolás, los personajes interpretados por Brenda Gandini y Franco Masini.

Gana en el rating

"ADDA" ha logrado tener buenos niveles de audiencia por la pantalla de Telefe. El martes 18, registró un promedio de 11.9 puntos de rating y lideró su franja horaria. Además, fue la segunda ficción más vista del día, luego de Josué y la tierra prometida, que obtuvo 14.8 puntos.

Mientras que el lunes 17, la ficción de Telefé promedió 11.5 puntos de rating y pudo ganarles a los programas de El Trece A todo o nada (10.8 puntos) y Quiero vivir a tu lado (8.9 puntos) que se emitieron en la misma franja.

En una reciente entrevista, Isabel Macedo habló de su personaje en dicha ficción. "Como todos los personajes que he hecho en telenovelas, siempre sé qué color le gusta y cuál no le gusta, cómo contestaría a ciertas preguntas y cómo no. En el caso de Raquel elegí que no hablara mal de nadie, ni siquiera del padre de sus hijos, pero tiene mil preguntas que se hace y que necesita saber", expresó la bella mujer. "A lo largo de los capítulos, ella está tratando de entender eso y la angustia ante la falta de respuestas la lleva a entregarse al juego compulsivo. Es una historia que está encarada de un modo distinto, los temas se hablan de una forma más real, encarnizada", agregó.