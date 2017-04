La acusaron de copiar el look de Beyoncé y Lali estalló

20/04/2017 -

Los famosos están acostumbrados a recibir todo tipo de comentarios en sus redes sociales. Varios de ellos, negativos.

Sin embargo la costumbre no quita lo molesto y, en esta oportunidad, fue "Lali" Espósito (25) quien decidió realizar un descargo tras leer los comentarios que recibió una de sus publicaciones.

"Lali" compartió una fotografía con un llamativo look en negro y dorado que lució en su gira musical y varios usuarios la acusaron de copiarle a Beyoncé: "Me gustaría que @laliespositoo tenga su propio look, le copia mucho a Jennifer Lopez y Beyoncé. Digo me parece que necesita look propio" y "Beyoncé, ¿sos vos?", fueron algunas de las críticas que se pueden leer.

Entonces, la ídola pop respondió con otra imagen luciendo un estilo similar y escribió: "Yo canto, bailo, escribo, vivo, soy, trabajo, creo cada cosa sin mirar a nadie, me escucho y me quiero. Todo aquel que viva para criticar sin sentido y sin tener razón. Aquél que encuentra la satisfacción en la maldad refugiado en un celular / computadora ¡le mando toooda la buena vibra! ¡La vibra de alguien feliz y valiente de hacer lo que quiere sin necesidad de nadie más que de mí misma y un equipo de buena gente y talentosos! Les deseo la misma libertad, alegría y personalidad.. ¡que es lo que les falta! #SOY #ValientesSentimentales #SiempreHaciaAdelante".

Trabajadora

Mientras enfrenta a quienes la cuestionan por su look, "Lali" no descuida su extraordinaria carrera como cantante.

Antes de su avasallador concierto en el reciente Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), la joven artista ya había logrado muy buenas críticas por "Soy", su último disco.

Por ejemplo, el álbum recibió "las mejores reseñas por parte de la crítica". Jorge Luis Santa María del sitio mejicano Digitall Post resumió que "Soy" es "un disco que la muestra (a Espósito) tal cual es, sin barreras, con las historias que una persona de su edad puede vivir y ver".

Por su parte, Belén Fourment, del periódico uruguayo El País opinó que "es cierto que hay cierta esquizofrenia en ‘Soy’, que salta de un género a otro sin amortiguar demasiado las caídas. Pero Espósito da un paso más con este disco, experimenta, se muestra, y eso siempre es valioso".

En la misma entrevista, se dice que el álbum "en esencia es electropop, con pasajes muy explosivos y algunas guitarras distorsionadas que se cuelan, pero tiene algunos giros llamativos".

A su vez, Jenny Morgan de Pop en Español reseñó que "el álbum recorre un rango de géneros, incluyendo el dance, club, pop, rock, y soul" y que "el rango vocal de ‘Lali’ se adapta bien a cada uno de los ritmos que incluyó en él".

Además, el crítico comparó el sonido de Espósito con el de Belinda (cantante mejicana) pero "con una mejor voz". Morgan aseguró que Espósito "romperá récords con este álbum" y le dio cuatro estrellas y media de cinco. Billboard Brasil nombró a "Soy" como uno de los mejores álbumes de 2016 y declaró que es "un álbum muy diverso al que no le hace falta nada".