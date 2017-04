Sampaoli: "Un entrenador también tiene derecho a irse por una cláusula"

Fotos Jorge Sampaoli

Hoy 11:42 -

Jorge Sampaoli está cada vez más cerca de la selección Argentina, y el hoy entrenador de Sevilla dejó un nuevo mensaje en la conferencia de prensa que brindó esta mañana frente a varios periodistas que lo critican con dureza ante la posibilidad de que deje el club.

El hoy técnico de Sevilla continúa contestando, ante cada pregunta que le hacen por la selección, que él sólo "piensa en el Sevilla" y que el gran objetivo del equipo es llegar a la próxima Champions League. Hoy están cuartos, a tres de Atlético Madrid, en el lugar que les dará la chance de disputar el repechaje para la Liga de Campeones.

"¿Cómo me recibirán mañana los hinchas? No lo sé, declaró Sampaoli. "Nosotros pensamos en el Granada, el Celta, el Málaga. Estamos centrados en los partidos que vienen. Entre todos seguramente vamos a conseguir cosas importantes para el club", indicó.

Te recomendamos: Escándalo por la compra de abundante bebida alcohólica para fiesta de presentación de buzos

Sobre la posibilidad de la selección, señaló: "Mi verdad está vinculada hoy con el club. No puedo estar pendiente del futuro con todo lo que se está jugando el Sevilla. Hemos tenido una conversación y coincidimos en lo mismo: hay que pensar en el presente. Me senté con el presidente y el vicepresidente para decidir que sólo pensamos en el presente. Ya habrá tiempo de hablar del futuro. No, sólo hablamos del presente".

Para terminar, Sampaoli, ante la insistencia de las preguntas sobre su futuro, dijo que "si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?".