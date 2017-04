Sexto acto para el Anual de la Liga Profesional

Hoy 21:29 - El Torneo de la Liga Profesional que organiza la Copa Cyac tendrá este sábado un nuevo capítulo de su atrapante torneo Anual Eva Perón. En la ocasión se disputará la sexta fecha con una importante cantidad de buenas propuestas. En la extensa cartelera sobresale el duelo que protagonizarán en cancha de Médicos los conjuntos de Club de Amigos ante Contadores Sports. En canchas donde se jueguen tres partidos la actividad comenzará a partir de las 14.30. En otros escenarios será desde las 15.30. La programación completa es la siguiente: En Obras Sanitarias: Newbery vs. Desafío (45) y Obras Sanitarias vs. Farmacia Dr. Obrero (50). En Copse: Copse vs. Palo Carabajal FC (L); Copse vs. Villa Negrita (45) y Copse vs. Asel (50). En Sivipse: Cyac Santiago vs. Quirófano (50) y Sivipse vs. Ciencias Económicas (45) En Médicos: Contadores Sport vs. Club de Amigos (L); Médicos vs. Sanatorio Norte (40) y Médicos vs. Ingenieros (50). En Ingenieros: UIA vs. Chacarita. En Estudiantes Los Pereyra: X Siempre Láser vs. Caja Unse y Villa Robles vs. Alumni. En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Metalúrgica Dorrego (40) y Calle 14 vs. Abogados (50). En UTA: Agrupación 1 Mayo vs. Brima FC y UTA vs. Bioquímicos (L). En C. Polly 1: Los Amigos vs. Medic Rebeldes (45) y Cyac La Banda vs. Potencia Diésel. En C. Polly 2: Desafío vs. Maestros Termas (40); Radio T. Rojo vs. Imer FC y Huaico Hondo vs. Porvenir FC (40). En Telefónicos: Yanda vs. Hormiga Paz (40) y Telefónicos vs. Contadores (50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Choya (40); Bioquímicos vs. Arquitectos (50) y Bioquímicos vs. Yanda (45). En Antajé: Antajé vs. San José (L) y Galácticos vs. Alvi FC (40). En Iosep 3: Semilleria Rossi vs. El Rejunte (L) y Farmacia vs. UTA (40). En San Esteban: José Ignacio FC vs. Ateneo FC (L) y Nueva Autonomía vs. San Carlos (40). En Cassaffousth: La Güemes vs. Taller Dany (40) y La Esquina vs. Los Lagos (40). En Atsa 2: Apunse vs. Villa Negrita (L); Adi Salud vs. Radiotaxi Siglo XXI y Lealcito’s vs. Indumentaria Lar (50). En Logística: Tuki Las Delicias vs. Abogados Cuervos (L) y Fortín vs. Abogados Topos (40). En Unse: Banfield vs. 100% Bandeños (40) y Unse Exactas vs. Tn Herrería (45). En Potrerito 2 cancha 1: Quilmes vs. Despensa Santiago (L); Sutiaga vs. La Congreso (L); Anestesia vs. Abogados (45) En Potrerito 2 cancha 2: Deportivo JJ vs. La Noche FC; Cuervos Max vs. Red Star Abog. (45) y Opinión Deportiva vs. Elect. Cortez (50). En Potrerito 2 cancha 3: Piquito vs. Profesores Monteros (L); Piquito FC vs. RG Neumatic (40); Los Bukys vs. Farmacia Abdala. En Potrerito 2 cancha 4: Colón FC vs. Ciudad Satélite; Abogados Cat vs. Santillán Instal. (40) y Defensa Civil vs. Ingenieros (40). En Potrerito 2 cancha 5: N. Autonomía vs. Galácticos Cospe (L); Zambón Seguros vs. Estrella Roja (40) y Ting Albarrac. vs. Los Amigos (40). En Potrerito 2 cancha 9: Autonomía FC vs. Milan FC y Ma-Go Repuestos FC vs. La Bomba (50).