Cuarta fecha del torneo “Cecilio Gandulla Díaz”

Hoy 21:30 - El Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs le dará continuidad el domingo a su Torneo Apertura “Cecilio Gandulla Díaz”, en la categoría C55. Los encuentros comenzarán a las 9.30 y tendrán media hora de tolerancia. Éste es el programa: En San Luis, Abogados vs. Independencia. En Gremio Municipal, Gremio Municipal vs. Opinión Deportiva. En Infantería, Cuinfase vs. Bobinados Piri. En Gremio Municipal, Eroplast vs. El Tony. En Cassaffousth, Casa Olga vs. Remises Mar del Plata. Libre: Óptica Molinari