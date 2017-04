La pelota vuelve a rodar

Hoy 21:42 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs tendrá mañana una jornada plena de acción, cuando se desarrolle una nueva fecha de su campeonato oficial de esta temporada 2017. El horario de los partidos de primer turno en todas las canchas será el de las 15.30, con media hora de tolerancia. En las canchas con un solo encuentro, el mismo dará inicio a las 16. Esta es la programación completa para todas las categorías: Complejo Russo Cancha Nº1: Pasaje 21 vs. Almirante Brown (C45) y Refi Shop vs. Villa Borges (C50). Complejo Russo Cancha Nº 2: Bº Tradición vs. Bº Sarmiento (C40) y Kiosco Laly vs. Bº Sarmiento- Go Sport C45. Complejo Russo Cancha Nº 3: Despensa Las Mellis vs. Independiente (C50). Complejo Russo Cancha Nº 4: UTA vs. Defensores Antilo (C50). Cancha Nuevo Banco: Tinglados Albarracín vs. Vet. Estudiantes (C50) y Agua y Energía vs. Stylo Grafico (C45). Cancha Mistol: La Fusión vs. Los Amigos (C40) y Facheritos Super Kids vs. Villa Ángela (C50). Cancha La Guarida La Banda: Racing vs. La Rifa de Alberto (C45) y Racing vs. Tinglados Manuel (C50). Más partidos Cancha Estudiantes Maco: Bº Sarmiento vs. Panificadora Lola (C50) y Colectiveros vs. Feria Newbery (C50). Cancha Villa Tranquila: La Loma vs. Muebles Roberto/Corve (C40) y 4º Pasaje vs. Recursos Hidricos (C50). Cancha Villa Borges: Villa Borges vs. Ferretería Pece (C40). Cancha Poli Borges: Joyex vs. Servi Sur (C50). Cancha Triangulo: El Triángulo vs. Bonafide (C45). Cancha Independiente: Estación La Curva vs. Mojones (C40). Cancha Luz y Fuerza: a las 17, Luz y Fuerza vs. Villa Tranquila (C50). Cancha Mojones: Mojones vs. Óptica Molinari (C45). Cancha Calle 14: Calle 14 vs. Pasaje 21 (C40).