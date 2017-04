Óptica Molinari mostró su calidad en varios encuentros que jugó en la vecina provincia de Salta

Hoy 21:43 - El equipo de los Veteranos de Óptica Molinari de la categoría C 55 años que juega en el Torneo del Círculo de Futbolistas Veteranos, asumió con creces un gran compromiso de carácter amistoso en Salta, en donde vencieron y empataron, 4 a 3 y 2 a 2, ante el conjunto de Veteranos de Ceferino, elenco que estuvo comandado por el ídolo y ex jugador de Unión Santiago, Omar “Suri” Orellano. El dirigente y jugador del equipo santiagueño, Roberto Molinari destacó la camaradería con la que fueron recibidos por la entidad salteña, y al mismo tiempo resaltó la confraternidad y la reunión que se realizó para agasajar a los equipos de Óptica Molinari con un rico asado en la vecina provincia. También Molinari comentó que quedó el compromiso de que el conjunto salteños devolverá la visita próximamente. Cabe resaltar que Omar Orellano, el ex delantero y goleador de Unión Santiago, jugó un partido para Óptica Molinari, en lo que fue un gran gesto para señalar. El hombre de Bandera, agradeció a los muchachos de Óptica Molinari por la visita a Salta. Equipo Éstos son los muchachos que formaron parte del viaje a Salta, en donde obtuvieron buenos resultados: Roberto Molinari, “Tati” Gómez Cacuma, “Conejo” Roberto, P. Ledesma, Goitea Morales, Santiago Fernández, “Nuca” Díaz, “Pichón” Díaz, “Flaco” Palavecino, “Pai” Pérez, Hugo Suárez, Garnica, “Cachi” Espinillo, Silvio Sosa, “Turco” Ávila y Gallo.