Vuelve a la actividad la Liga Amateur loretana con una nuev a comisión

Hoy 21:48 - LORETO, Loreto (C) Mañana a partir de las 13 en las instalaciones del club Unión Obrera luego de un pequeño acto inaugural se volverá a poner en marcha el balón. A diferencia del año pasado en el que hubo 17 equipos, en esta ocasión serán 20 los que luchen para lograr la clasificación a la Liguilla Loretana. En este año se ha elegido una nueva comisión deportiva. luego de la correspondiente votación quedaron decretados los siguientes cargos: presidente Elvio Ruiz; vicepresidente Ángel Coria, secretario Daniel Bravo; prosecretario Claudio Medina; tesorero Roberto Soria; protesorero Aldo Bravo; vocales titulares, Edgardo Acosta y Jorge Elall; vocales suplentes, Fabio Sequeira y Marcelo Pintos, Revisor de Cuentas Titular, Elías Herrera y suplente, Edgar Medina. Homenaje El torneo que captará la atención de todos los loretanos tendrá la denominación “Eduardo Ibarra”, en homenaje a un exintegrante de la comisión de la liga y delegado del club San Esteban, quien perdió la vida en un trágico accidente el año pasado. Cartelera La primera fecha tendrá los siguientes encuentros: Cáritas vs. Remanso; Pinchas vs. Mechero; Defensores Libertad vs. Newbery; Alberdi vs. Palermo; Colonia vs. Albañiles; 48 Viviendas vs. Bushcas; Esquineros vs. San Esteban; Zona Roja vs. Alma y Vida; Barrio Oeste vs. Barrio Libertad; y cerrarán la jornada el club Avenida vs. Club Social y Deportivo Barrio Oeste (CSDBO). Se aguarda un importante número de espectadores para esta jornada inicial. Los equipos realizaron un buen trabajo de preparación y mañana tendrán la chance de mostrarse ante su público.