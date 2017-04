Niupi FC defiende el invicto ante El Puente, en la cancha 1

Hoy 21:49 - El Torneo JR Indumentaria que hace disputar la Liga Fan en el predio de El Potrerito, sigue mañana con la siguiente programación: Cancha 1: Quilmes F.C. vs. Fecha F.C.; Tiendas Tukys vs. Villa Las Delicias; Niupi vs. El Puente. Cancha 2: Los Coyotes vs. Los Collados y Bayer Munich vs. Los Pibes. Cancha 3: Imprenta Leo vs. Los Amigos F.C.; Tar Tec vs. O’Globo Megacotillón. Cancha 4: Málaga vs. La Alvarado Stone; Bº Sarmiento vs. Los Potreros; La Andes vs. Mallorca. Cancha 5: La Necochea vs. América; Newbery vs. RHogar; Coesa vs. Beltrán City. Cancha 7: Sara Mañu vs. Warriors y Sacachispas vs. Napoli. Cancha 8: Messina vs. Cacheteao con Coca; Atlas F.C. vs. Ferretera Pecce; La Vagancia vs. La 11- 14 y Pel. Nano vs. Bº Juramento. Cancha 9: La Kinchada vs. All Boys y Taller Tévez vs. Real Madrid.