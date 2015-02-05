CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Abril de 2017

A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

Hoy 22:07 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINÚA)

23.00 CINE. CEGUERA

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.15 VÍA CRUCIS

18.00 DOCUMENTALES

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.15 LO MEJOR DE MEDCEZIR


CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. REGATAS

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. REGATAS (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.39 EL PADRE DE LA NOVIA 2

09.39 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

11.32 PEQUEÑOS AVIADORES

13.39 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

14.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

15.58 EL JUEGO DE ENDER

18.02 FURIA EN DOS RUEDAS

19.41 LÁGRIMAS DE SOL

22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS

TCM

08.00 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

10.00 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL

11.50 VIVEN

14.20 KARATE KID II

16.35 ESCAPE DE NUEVA YORK

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 BATMAN

23.20 CARACORTADA

TNT

06.09 LA HUESPED

08.22 FAMILIA PELIGROSA

10.24 RATATOUILLE

12.27 WALL-E

14.18 LA GRAN ESTAFA

16.33 BATMAN INICIA

19.20 THOR. UN MUNDO OSCURO

21.25 TITANES DEL PACÍFICO

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 TIRADOR

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 ROOKIE BLUE, DOS VERDADES Y UNA

MENTIRA

07.00 GRIMM, LICANTROPÍA

08.00 GRIMM, EPIDÉRMICO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA

VERTIGINOSA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

TRUCOS TEATRALES

11.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO

12.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN

12.50 SHADES OF BLUE, IGUAL Y

OPUESTO

13.45 GUERRA DE LOS MUNDOS

16.00 HOUSE M.D., BAGAJE

17.00 HOUSE M.D., AYÚDENME

18.00 CHICAGO P.D., DEUDAS DEL PASADO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA

HISTORIA OFICIAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS

SOMBRAS DEL PADRE

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

23.30 KICK-ASS 2. CON UN PAR

01.30 CHICAGO P.D., DEUDAS DEL PASADO

STUDIO UNIVERSAL

09.05 FULLSCREEN

10.05 BROKEN BRIDGES

12.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

14.15 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

16.25 A MI MANERA

19.30 FULLSCREEN

20.00 EL PIANISTA

23.05 AIRES DE ESPERANZA

01.20 EL PIANISTA

04.20 CONCEPCIÓN


A DONDE IR

BACANO’S

(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR

ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 21, SHOW EN VIVO DE

DARÍO CUELLO, CON LATINO,

CUMBIA Y CUARTETO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 22, A LAS 21,

SE PRESENTARÁ PETECO

CARABAJAL CON RIENDAS

LIBRES, INVITADOS POR LA

FUNDACIÓN CYAC.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ

“YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA

BESTIA”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS

23, LAS MULLIERIS CELEBRAN

SU 11º ANIVERSARIO CON

UN SHOW IMPERDIBLE CON

CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR

Y LIDIA RIVAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 22, SE PRESENTARÁ

“DUENDE” GARNICA CON

ANARCOTELÚRICO. DÚO

OBLIVIÓN, LOS LUGONES,

JUAN PABLO ARCE,CLAUDIO

ACOSTA, LISANDRO PAZ,

LOS HERMANOS NÚÑEZ,

LA SACHERA, MARCHOS

BARRIONUEVO Y DIEGO LUNA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS

23, LA TELÚRICA, ALEJANDRO

DÍAZ Y SACHA TRÍO.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(3D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13

años) 21/04 -18:30 (Cast) 21:30

(Cast) 00:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

21/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)

22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10

(Cast) 18:50 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

21/04 -22/04 21:00 (Cast) 00:00

(Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

21/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)

22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10

(Cast) 19:00 (Cast)

A MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS) 21/03 - 22/04

-22:00 (Subt) 00:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

21/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50

(Cast) 20:00 (Cast)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D SUSPENSO, TERROR (16 años)

21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00

(Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13

años) 21/04 -16:45 (Cast) 19:40

(Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS

DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA

ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS

LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES

ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D 15:30 -

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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