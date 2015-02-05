CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Abril de 2017
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 22:07 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINÚA)
23.00 CINE. CEGUERA
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.15 VÍA CRUCIS
18.00 DOCUMENTALES
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.15 LO MEJOR DE MEDCEZIR
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. REGATAS
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. REGATAS (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.39 EL PADRE DE LA NOVIA 2
09.39 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
11.32 PEQUEÑOS AVIADORES
13.39 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
14.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
15.58 EL JUEGO DE ENDER
18.02 FURIA EN DOS RUEDAS
19.41 LÁGRIMAS DE SOL
22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS
TCM
08.00 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
10.00 EL ÚLTIMO TREN DE GUN HILL
11.50 VIVEN
14.20 KARATE KID II
16.35 ESCAPE DE NUEVA YORK
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 BATMAN
23.20 CARACORTADA
TNT
06.09 LA HUESPED
08.22 FAMILIA PELIGROSA
10.24 RATATOUILLE
12.27 WALL-E
14.18 LA GRAN ESTAFA
16.33 BATMAN INICIA
19.20 THOR. UN MUNDO OSCURO
21.25 TITANES DEL PACÍFICO
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 TIRADOR
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 ROOKIE BLUE, DOS VERDADES Y UNA
MENTIRA
07.00 GRIMM, LICANTROPÍA
08.00 GRIMM, EPIDÉRMICO
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA
VERTIGINOSA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
TRUCOS TEATRALES
11.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO
12.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN
12.50 SHADES OF BLUE, IGUAL Y
OPUESTO
13.45 GUERRA DE LOS MUNDOS
16.00 HOUSE M.D., BAGAJE
17.00 HOUSE M.D., AYÚDENME
18.00 CHICAGO P.D., DEUDAS DEL PASADO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA
HISTORIA OFICIAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS
SOMBRAS DEL PADRE
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
23.30 KICK-ASS 2. CON UN PAR
01.30 CHICAGO P.D., DEUDAS DEL PASADO
STUDIO UNIVERSAL
09.05 FULLSCREEN
10.05 BROKEN BRIDGES
12.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
14.15 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
16.25 A MI MANERA
19.30 FULLSCREEN
20.00 EL PIANISTA
23.05 AIRES DE ESPERANZA
01.20 EL PIANISTA
04.20 CONCEPCIÓN
A DONDE IR
BACANO’S
(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR
ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 21, SHOW EN VIVO DE
DARÍO CUELLO, CON LATINO,
CUMBIA Y CUARTETO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 22, A LAS 21,
SE PRESENTARÁ PETECO
CARABAJAL CON RIENDAS
LIBRES, INVITADOS POR LA
FUNDACIÓN CYAC.
+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ
“YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA
BESTIA”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS
23, LAS MULLIERIS CELEBRAN
SU 11º ANIVERSARIO CON
UN SHOW IMPERDIBLE CON
CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR
Y LIDIA RIVAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 22, SE PRESENTARÁ
“DUENDE” GARNICA CON
ANARCOTELÚRICO. DÚO
OBLIVIÓN, LOS LUGONES,
JUAN PABLO ARCE,CLAUDIO
ACOSTA, LISANDRO PAZ,
LOS HERMANOS NÚÑEZ,
LA SACHERA, MARCHOS
BARRIONUEVO Y DIEGO LUNA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS
23, LA TELÚRICA, ALEJANDRO
DÍAZ Y SACHA TRÍO.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(3D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13
años) 21/04 -18:30 (Cast) 21:30
(Cast) 00:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
21/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)
22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10
(Cast) 18:50 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
21/04 -22/04 21:00 (Cast) 00:00
(Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
21/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)
22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10
(Cast) 19:00 (Cast)
A MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS) 21/03 - 22/04
-22:00 (Subt) 00:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
21/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50
(Cast) 20:00 (Cast)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D SUSPENSO, TERROR (16 años)
21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00
(Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13
años) 21/04 -16:45 (Cast) 19:40
(Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA
ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS
LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES
ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D 15:30 -
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)