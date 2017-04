Gatera completa para el Clásico Autonomía Provincial

21/04/2017 -

La Comisión de Carreras del turf confirmó los ejemplares que serán de la partida del Clásico Autonomía para el 27 de abril, que se correrá sobre 1.800 metros: Riggs, Par Louis, Bay Orp, Little Boy, De Caro, Sir Melody, Gentile Wine, One Ondi, Et Pourcauce, Seattle Cha Cha, Puma Puncu, Criatoko, IL Albergo, Barrio de Luna y Shi Banker. La reunión tendrá a 12 carreras con ejemplares de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Santiago capital e interior.