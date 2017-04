Green Sun y Hockey Termas, lo más destacado

Fotos JUEGOS. Además de este encuentro en Lawn Tennis habrá otros más.

21/04/2017 -

La Federación Santiagueña de Amateur de Hockey sobre césped y pista hará jugarar mañana un nuevo capítulo del Torneo Apertura 2017 en la cancha del Lawn Tennis. Se destaca el choque que animarán en Damas Mayores los equipos de Green Sun y Hockey Termas C a las 16.50, en lo que será la primera final de ida. También habrá otros encuentros en diferentes divisiones. La acción arrancará a las 8 en Séptima con el choque entre Docentes y Mishqui Mayu. Luego a las 9 jugarán en Séptima también, CACC ante Old Lions RC. No menos interesante será el duelo que animarán en Sexta división a las 10, Athenas HC y Hockey Termas C. A las 11 será el turno de Mishqui Mayu y Tintina HC en Sexta categoría. A las 12 entrarán en acción los seleccionado de Caballeros Sub 16 ante el seleccionado Sub 18. A las 14.30 en Intermedia, SEC Naranja ante Ucse; a las 15.40 en Intermedia se verán las caras SEC Azul ante Old Lions RC. A las 18.20, Lawn Tennis B chocará con Unión Sur en Intermedia; y finalmente a las 19.30 en Intermedia, Santiago Lawn Tennis A enfrentará a Lugus HC.