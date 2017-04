Leandro Becerra: "Hay que darle valor al punto en el próximo partido de local"

Fotos LEVANTADA. El buen nivel que está mostrando Becerra es una de las claves de la mejoría de Central Córdoba.

21/04/2017 -

A Leandro Becerra, autor de los dos goles de Central Córdoba en Mendoza, todavía no se le pasó el malestar por no haber sumado de a tres. "Quedamos un poco con bronca más que nada por lo que hicimos en el primer tiempo. Arrancamos en desventaja muy rápido y nos repusimos, pasamos a ganar y éramos amplios dominadores, creamos varias situaciones", dijo en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

Luego agregó: "En el segundo tiempo ellos salieron un poco más, nos jugaron pelotazos muy largos y no nos dejaron salir, encontraron el segundo gol en una jugada desafortunada".

Pero "Chucho" ya está enfocado en el duelo del próximo lunes, ante Santamarina de Tandil, en el Alfredo Terrera.

"Hay que darle valor al punto en el próximo partido de local. Tenemos otra final el lunes y esperemos poder hacer un buen juego pero con más contundencia", apuntó recordando el último empate en casa ante Boca Unidos de Corrientes.

El volante relativizó el hecho de haber vuelto a caer en zona de descenso. "Faltan muchos partidos, lo bueno es que estamos cerca de muchos equipos. Pero creo que lo importante va a ser que sumemos nosotros, vamos a depender de otros resultados, pero nos vamos a juntar con otros equipos que no están peleando ahora", analizó.

Por último, también relativizó su presente goleador: "Estoy contento, aunque no me cambia mucho. Tampoco soy de hacer muchos goles pero me pone feliz que el equipo me representa en la cancha. Me siento muy contento con la identidad que tenemos y uno siempre lo quiere redondear con los resultados, a veces se dan y a veces no, pero prefiero mil veces no marcar y que gane el equipo".