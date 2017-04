Confirman una caída en el consumo de remedios

21/04/2017 -

El último dato de un relevamiento de Came sobre el comercio minorista indicó que en las farmacias el consumo cayó 2,6% en marzo. El nivel general de las caídas en todos los rubros fue de 4,1%. Navarro confirmó ese dato: "A pesar que no es un mercado de uso suntuoso hay cierto impacto, además un poco también tenemos que tener en cuenta que la época no es la de mayor consumo. Recién en los próximos meses, a partir de mayo y junio, vamos a ver un incremento en la demanda", indicó.