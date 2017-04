Farmacéuticos alertan que hay un incremento generalizado en los precios de los medicamentos

Fotos IMPACTO. Los remedios acumulan un aumento en este año de entre 8 y 9%. Estiman que se mantendra el alza.

21/04/2017 -

Los precios de los medicamentos no han dejado de subir en los últimos meses y acumulan en el primer trimestre un aumento de hasta 9%, según lo confirmaron desde el Colegio de Farmacéuticos local.

"Los precios siguen incrementándose, prácticamente en forma mensual con porcentajes que oscilan entre el 2 y 3%. No son de gran impacto, pero van generando varios incrementos", sostuvo el presidente del Colegio Farmacéutico, Hugo Navarro.

La sucesión de incrementos señalados por el profesional indica que entre enero y marzo, el acumulado de aumentos llegó al 9%. En este punto cabe destacar que la inflación oficial relevada por el Indec para el primer trimestre del año marcó un acumulado de 6,2%.

"Lo que vemos es que es común el incremento de precios de todos los laboratorios, no de uno en particular sino en su conjunto. Hay incrementos todos los meses y en toda la lista. No son ni siquiera atendiendo a una franja terapéutica sino que va un poco acompañando creo el incremento de la inflación", señaló Navarro.

El directivo apuntó que si bien se había anunciado en su momento un acuerdo en torno al precio de los medicamentos, "los valores de estos productos se vienen moviendo, no en los niveles de 2015 o de 2016 pero los medicamentos se siguen incrementando".

Ante la consulta de si hubo una caída en la demanda por parte de la gente teniendo en cuenta que junto con los alimentos, las medicinas conforman lo último con posibilidad de suprimir en la economía familiar, señaló que "sin lugar a dudas el impacto sobre la economía familiar ha sido significativo y a pesar de ser el medicamento un artículo de primera necesidad, de todos modos hay un cierta restricción a la hora de acceder".

Destacó que "por allí hay productos que el paciente solicita de menor costo, pero realmente el mercado farmacéutico no es ajeno a esta situación general que se vive".