Un fin de semana intenso para el rugby

El rugby santiagueño tendrá juegos para todos los gustos este fin de semana tanto a nivel local como regional.

21/04/2017 -

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana muy movidito. Ya que a la puesta en escena de la quinta fecha del Torneo Iniciación y del inicio del Circuito Femenino de la ovalada, también habrá encuentros en las categorías Juveniles y a nivel regional con los debut de Santiago Lawn Tennis, Old Lions en la Zona Campeonato y de Santiago Rugby en la Zona Desarrollo.

Precisamente por el Torneo Iniciación que organiza la Unión Santiagueña de Rugby (USR), mañana se jugarán todos los partidos de la Zona Campeonato, y algunos de la Zona Desarrollo que se completarán este domingo.

Finalmente, las chicas empezarán a tener ruedo también en lo que se denominará como Circuito femenino en Fernández RC. Estos duelos se desarrollarán este domingo desde las 10.

Programa

Torneo Iniciación. Zona Campeonato. Mañana: Old Lions vs. Dorados (a las 15, amistoso en Intermedia); Old Lions vs. Santiago Rugby (16.30, Primera). Club de Amigos vs. Unse (15, Primera); Añatuya vs. Lawn Tennis (16, Primera) Clodomira vs. Olímpico (16, Primera).

Zona Desarrollo. Mañana: Loreto vs. Frías (15). Domingo: Brea Pozo vs. Campo Gallo (15), Quimilí vs. Sanavirones (15.30) y Fernández vs. La Cañada (16)

Regional del NOA. Domingo: Jockey Club (Salta) vs. Lawn Tennis y Universitario vs. Old Lions (14.45 en intermedia, 16.30 en Primera). Desarrollo: este domingo Santiago Rugby vs. San Isidro de Lules (15 en Intermedia y 16.30 en Primera).

Juveniles, mañana: Añatuya vs. Lawn Tennis (13 en M15 y 14.30 en M17). Santiago Rugby vs. Old Lions (15 en M15 y M16 y 16.30 en M17 y M19). Fernández RC vs. La Cañada (14.30 juveniles).