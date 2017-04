Quimsa necesita un milagro y algo más

Fotos SITUACIÓN. Quimsa no depende de sí mismo para meterse a los playoffs y no tiene margen de error.

21/04/2017 -

Supo ser campeón de la Liga Nacional hace menos de dos años, pero hoy su presente deportivo no es el esperado. Quimsa está pagando su irregularidad en esta temporada 2016/17 de la Liga Nacional y sus chances para clasificar a los playoffs se redujeron notablemente tras las derrotas frente a Olímpico y Regatas.

Los dirigidos por Néstor "Che" García necesitan un verdadero milagro para jugar la parte más apasionante y decisiva del año.

Los cambios y las lesiones fueron una verdadera complicación y el equipo nunca terminó de ser tal en el campo de juego.

Quimsa está hoy séptimo en la Conferencia Norte, con un récord negativo de 24 triunfos y 27 derrotas. Lo que está claro, que el rival directo en la lucha por ingresar a los playoffs es Libertad de Sunchaes, sexto con un récord de 25 éxitos y 23 caídas.

Para ingresar a los playoffs, la Fusión debe ganar los seis partidos que le quedan y esperar que los sunchalenses, pierdan al menos cinco de los ocho que le restan disputar para terminar la fase regular.

No es imposible que se de esta combinación de resultados, pero Quimsa sabe que, hasta ganando los seis que le quedan, ya no depende de sí mismo.

Los rivales

Éstos son los encuentros que debe aún afrontar Quimsa para finalizar la segunda fase de la Liga Nacional: jueves 27 de abril: Quimsa vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). Miércoles 3 de mayo: Quimsa vs. Bahía Basket. Domingo 7 de mayo: Argentino (Junín) vs. Quimsa. Martes 9 de mayo: Ferro Carril Oeste (Caba) vs. Quimsa. Viernes 12 de mayo: Quimsa vs. Olímpico de La Banda.

Por su parte, éstos son los juegos que le quedan a Libertad. Hoy: vs. Argentino (V); 23 de abril: Bahía Basket (V); 27 de abril: Ferro (L); 29 de abril: Argentino de Junín (L); 3 de mayo: Hispano Americano (L); 7 de mayo: Peñarol de Mar del Plata (V); 9 de mayo: Quilmes de Mar del Plata (V); 12 de mayo: Echagüe (P).

Quimsa debe ganar todo lo que le queda y esperar que Libertad pierda puntos. Todo puede suceder, pero el equipo santiagueño está cerca de quedarse afuera de la parte más importante de la temporada. l