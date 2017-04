Siciliani aseguró que Spinetta es "un divino", en medio de rumores de romance

Fotos Griselda Siciliani protagoniza con éxito Sugar.

21/04/2017 -

Súper buscada por la prensa tras sus últimas declaraciones, Griselda Siciliani intentó evitar las preguntas de los cronistas que la aguardaban en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza con éxito Sugar, la obra a la que le puso el cuerpo Susana Giménez hace 30 años, y que ahora produce.

Temas para interrogarla sobraban: "¿Se arrepiente de haber hablado de Fabián Mazzei en Intrusos?, ¿qué opina de la dura respuesta de Araceli González?, ¿por qué dio a entender que no trabajaría nuevamente con Facundo Arana tras la experiencia de Farsantes?, y ¿está en pareja?", fueron algunas de las muchas preguntas que recibió la actriz mientras subía a su auto.

Pero ninguna recibió respuesta. Entre risas, se excusó ante la cámara de Desayuno Americano: "Los quiero chicos, pero no puedo hablar bajo la lluvia. Son unos genios totales. No tengo idea (por qué no trabaja Fabián Mazzei). No puedo contestar", dijo.

Sin embargo, cuando le preguntaron si Dante Spinetta -con quien protagoniza la última tapa de Paparazzi en medio de rumores de romance- era su tipo de hombre, Siciliani aseguró: "Es un divino".

Por su parte, el músico de Illya Kuryaki se mostró indignado en Twitter por los rumores de affaire: "¿Qué es esta mierda? Dejen de inventar pelotudeces medios amarillistas... ¡la foto esa es de mi cumpleaños y nunca tuve nada con ella! ¡Con @grisici tengo la mejor onda! Pero no mandes fruta revista Paparazzi... pongansé las pilas con sus fuentes", escribió en la red social, visiblemente más molesto que Sicliani.

En la publicación, una fuente anónima dice: "Tienen onda, chispa, se gustan... Hubo más de un touch and go, pero para el noviazgo firme falta un largo trecho".

Griselda ha confiado en más de una oportunidad su gusto por la música de la banda de Dante. De hecho, cuando Illya Kuryaki lanzó en 2016 su hit "Gallo", la actriz junto a otros famosos (como Lali Espósito, Yayo y Jorge Corona) bailaron al ritmo de la canción en las redes sociales para ayudar a promocionarla.