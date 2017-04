El Polaco: "Tengo la conciencia tranquila"

21/04/2017 -

Luego de la denuncia realizada por su ex Valeria Aquino, donde afirmó que "el Polaco" no ve a su hija Alma desde hace un mes y medio, el cantante salió a dar su versión: "Hay una causa, pero este tema me tiene cansado, es muy repetitivo. Estoy disfrutando junto a mi hija, quiero ser feliz junto a ella y mi familia", dijo.

Más tarde, tuvo palabras de elogio para su ex, más allá de la nula relación que mantienen hoy en día: "Es la mamá de mi hija, por eso la respeto y la voy a respetar siempre".

Para completar su palabra, confirmó que de ahora en más será su abogado Fernando Burlando quien responda sobre las novedades legales. "Tengo la conciencia tranquila", manifestó el cantante.