Evelyn Von Brocke se volvió a casar a cuatro años de su polémico divorcio

Fotos Evelyn se dio otra oportunidad. Esta vez con un cirujano.

21/04/2017 -

Evelyn von Brocke se casó con el cirujano Juan Vaggio, en el Registro Civil de San Isidro, rodeada de amigos y familiares, a cuatro años de su conflictiva y mediática separación de Fabián Doman.

"Esto es el amor después del amor, se puede", dijo contenta la periodista, apenas minutos después de firmar la libreta, en diálogo con Intrusos. Luego, bromeó: "Cambié el modelo, pero también pueden decir lo mismo de Doman, que sale con una chica diez años menor".

A la ceremonia asistieron los hijos de ambos y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, amigo de la pareja y uno de los testigos de la boda.

Esta semana, la periodista y panelista de "Nosotros a la mañana" había posado, muy sensual, con un vestido de novia transparente.

"Trato de aprender a ser una mujer muy compañera y respetuosa y Juan me hace sentir muy especial, él es todo un caballero, me mima y me consciente", dijo Evelyn.

Actualmente la panelista tiene 49 años y dijo que con su pareja están pensando festejar sus 50 en septiembre, con una gran fiesta de casamiento.