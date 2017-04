Un empresario dijo a la Justicia que Lula da Silva le pidió destruir pruebas sobre pagos ilícitos al PT

Fotos PROCESO. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarará el próximo 3 de mayo en Curitiba sobre esta causa.

El empresario Leo Pinheiro declaró ayer que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva le pidió destruir pruebas de pagos ilegales para campañas del Partido de los Trabajadores (PT) durante su interrogatorio ante el juez Sergio Moro, de la operación Lava Jato, que investiga el desvío de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras.

Pinheiro, quien negocia una delación premiada con la justicia a cambio de lograr una reducción de pena, fue interrogado en la causa en la que se investiga la propiedad de un departamento a nombre de OAS en la playa de Guarujá, en el litoral de San Pablo.

Pinheiro reveló, según consta en los videos de la declaración, que Lula le preguntó sobre las donaciones o pagos que había realizado al PT a través del ex tesorero Joao Vaccari, también detenido por recibir dinero proveniente de sobornos cobrados por directores de Petrobras.

"Me reuní con el ex presidente en abril, mayo de 2014, lo tengo anotado en mi agenda. El presidente me preguntó: Leo, ¿le hiciste algún pago a Vaccari en el exterior? Yo le dije que no, nunca hice el pago de estas cuentas que tenemos con Vaccari en el exterior. Que hacía los pagos vía Joao Vaccari. Y el me pidió que si tenía pruebas, que las destruyera", dijo Pinheiro en su declaración durante tres horas ante Moro.

El ex presidente Lula declarará el próximo 3 de mayo en Curitiba sobre esta causa.