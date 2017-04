La Gobernadora inauguró una escuela y Jardín de Infantes

Fotos El acto fue presidido por la Gobernadora de la Provincia.

21/04/2017 -

La gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Nº 247 “Teniente Primero Juan Gregorio Díaz” y la nueva sala del Jardín de Infantes Anexo Nº 489, ambos en la localidad de Los Miranda, Departamento Rio Hondo.

La escuela cuenta con 30 alumnos en el nivel primario, divididos en dos ciclos; mientras que el Jardín de Infantes tiene 5 alumnos. En el flamante edificio, por la tarde, funciona el anexo del agrupamiento 86037 con 8 alumnos.

Tras el arribo de la primera mandataria provincial en una mañana muy soleada, alumnos, docentes del establecimiento y vecinos de la zona, le dieron una cálida bienvenida. En el corte de cintas, la Dra. Claudia de Zamora estuvo acompañada por la directora de la escuela, Rosa Barraza de Lazarte.



Luego recorrió las nuevas instalaciones de la escuela. En primer lugar se dirigió a las aulas en donde dialogó con cada uno de los alumnos de la primaria y compartió con ellos charlas, dibujos y anécdotas.

La misma actividad desarrolló la Dra. Claudia de Zamora en el aula de los alumnos de 1ro a 3er grado, compartiendo gratos momentos.

La directora de la escuela, le contó a la Gobernadora que la escuela comenzó como tipo rancho, después pasó a establecimiento de mampostería y actualmente cuenta con un local totalmente nuevo. El edificio viejo está en proyecto para su refacción total para el funcionamiento del nivel secundario.

Detalles de la escuela

La Escuela Nº 247 fue creada el 24 de marzo de 1960 y comenzó como tipo rancho. Después pasó a establecimiento de mampostería y ahora cuenta con un edificio totalmente nuevo al igual que el Jardín de Infantes. La escuela tiene 30 alumnos en primaria y el jardín 5 alumnos.

Las nuevas instalaciones cuentan con: 1 dirección, 2 aulas, 1 cocina comedor, 1 fogón, 1 galería techada, 1 sanitario masculino, 1 sanitario femenino y sanitario para docentes.

En el Jardín Anexo Nº 489, se construyó una sala totalmente nueva con sanitarios internos para los alumnos del mismo.

En el turno tarde de la Escuela Nº 247, funciona el anexo del agrupamiento 86037 con 8 alumnos. En el horario de 14hs a 18,15hs. Por éste motivo el edificio viejo no se derrumbó, ya que existe el proyecto para su refacción total para que funcione el agrupamiento.

Agradecimiento de la Directora

La Directora del nivel primario de la escuela Nº 247, Rosa Antonia Barraza de Lazarte con una inmensa alegría contó:" siento un orgullo muy grande como directora de este establecimiento y, además, hoy nos visita la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora para inaugurar éste flamante local, equipado con la última tecnología. Creo que de esto se trata la equidad, de que todos tengan las mismas oportunidades, ahora tenemos un ambiente digno para que aprendan nuestros niños. A esta escuela asisten 30 alumnos en dos ciclos de 1ro a 3ro y de 4to a 7mo grado, estoy muy contenta porque es un sueño poder tener este espacio tan cómodo y hermoso para los alumnos. Sin dudas va a mejorar muchísimo la calidad educativa".

Posteriormente los integrantes de la Comisión Cooperadora de la Escuela, en agradecimiento a la máxima autoridad provincial, le hicieron un presente elaborado por un artesano de la zona. Luego las cocineras, la recibieron en el comedor donde diariamente les brindan el desayuno y la merienda a los niños que asisten a la escuela y les expresaron la satisfacción de poder contar con todos los medios necesarios para la alimentación de los chicos.

A su turno el Rector del nivel secundario, Prof. Abel Cajal explicó que “para nosotros la inauguración de este edificio nuevo la verdad es una de las tantas metas que se van cumpliendo. Desde el 2005 en adelante nuestro agrupamiento fue beneficiado con refacciones e inclusive la creación de nuevas escuelas, así que para nosotros es uno de los logros a los que estamos acostumbrados a recibir en estos últimos años, de escuelas totalmente equipadas muy modernas y con todas las comodidades que necesitamos para continuar progresando. Los docentes de este agrupamiento estamos felices y no podemos creer de todos los logros que se han conseguido en todos estos años. Lo que siempre nos remarca la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora es continuar trabajando por la igualdad, es la tarea que nos compete a nosotros. El estado está presente desde el momento en que asumió esta gestión, ahora nos queda a nosotros como educadores trabajar día a día en el aula con los chicos y mejorar“.

Inauguración del Jardín anexo nº 489

En otro tramo de su visita la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, dejó inaugurada una sala totalmente nueva en el Jardín Nº 489, Anexo de la escuela Nº247, la cual cuenta con 5 alumnos de diferentes edades.

Es de destacar que la sala cuenta con baños internos para los alumnos del mismo, juguetes, biblioteca de cuentos y libros de colores, así como también con todo el equipamiento, de sillas, mesas, equipo de sonido, televisor, computadoras, rincones de juego y todos los elementos primordiales para el desarrollo de los alumnos.

Luego, en el interior de la sala la primera mandataria provincial saludó afectuosamente a los alumnos y compartió gratos momentos, en donde la maestra y los niños del jardín le transmitieron las anécdotas de sus vivencias cotidianas. La Dra. Claudia de Zamora agradeció a la maestra por la notable vocación que les transmite y la educación personalizada que reciben los niños.

Por su parte Gabriela Campoya, maestra del jardín expresó su alegría por la inauguración del jardín “Esto es un sueño, es algo que esperábamos hace mucho tiempo porque antes el jardincito funcionaba en una sala de dos por dos, donde no había entrada de luz, ningún tipo de ventilación, era un espacio muy limitado para poder trabajar con los niños, y hoy tener este lugar para ellos es algo que nos llena de emoción. Hasta ellos mismos el día que nos entregaron la llave para poder habilitarlo, entró uno de los chicos agarrándose de su carita y me manifestó: “señorita mira que hermoso que es este lugar donde estamos ahora, me encanta todo lo que tenemos”. Antes el lugar que teníamos, continuó la docente, era tan reducido que no podíamos aprovechar nada, tenías que darte vuelta como pudieras, a veces salir al patio para poder trabajar con comodidad con los chicos. Este jardín siempre mantuvo un cupo de 15 a 18 alumnos, este es el año que menos niños hay, siempre nos manejamos con un número bastante lindo. Estoy muy contenta de poder tener este lugar y con tantas cosas, como los juguetes, los libros de cuentos, los muebles y que puedan disfrutar ellos que se lo merecen” concluyó Gabriela Campoya.

AGRADECIMIENTOS DE VECINOS

Gimena Villarreal hermana de una de las alumnnas que asiste a la escuela esbozó que “es una alegría este cambio para los alumnos del pueblo. Ahora van a poder estudiar cómodamente y estar en un lugar mejor. Antes llovía, entraba humedad y sufrían los chicos estas cosas, pero ahora todo eso quedó atrás y todos van a tener una mejor calidad no solo en las instalaciones sino también en su enseñanza”.

Por otro lado Liliana Corbalán mamá de 3 alumnos expresó: “estamos felices y contentos, porque estas obras son para los chicos. Estamos muy agradecidos con la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora por todo lo que ella nos dio. Yo tengo tres niños en la escuela y eso significa mucho, teniendo en cuenta que ahora van a poder estar mucho mejor de ahora en más”.

Lelia Taboada vecina de la zona explicó: “Estamos muy contentos y agradecidos, esperamos mucho esta nueva escuela y la Gobernadora nos dio ésta gran felicidad, no solo para los chicos sino también para todos los que vivimos en la zona. Sin lugar a dudas que mejora muchísimo la calidad de todos los que son parte”.

Tomasa Elida Chávez, quien se acercó a la Gobernadora para mostrarle una carpeta con dibujos, le conto anécdotas del pueblo "todos nos educamos en esta escuela entre la vida humilde que tuvimos. Yo soy elaboradora de quesos de cabra y esos animales me dieron a mí para criar, vestir y darles educación a mis hijos que estudiaron en esta escuela y hoy son todos profesionales gracias a Dios. Estoy muy agradecida por ver crecer a esta escuelita en donde nos educamos con el esfuerzo de nuestros padres”. Ante estas palabras, la Gobernadora resaltó que “eres una señora muy rica de vivencias y de un corazón grande”.

Visita a una vivienda social

De regreso a la Capital, la titular del poder ejecutivo visitó la casa de Elsa Serrano en la localidad de El Sauzal, quien fue beneficiada con una vivienda social del programa implementado por la Gobernadora. Durante el recorrido, Elsa le contó la historia de su familia y le agradeció por el profundo cambio de vida que tuvo a partir de su casa nueva.

En la localidad de Los Núñez, un grupo de vecinas esperaba el paso de la Dra. Claudia de Zamora quién se detuvo para conversar y escuchar algunos pedidos para beneficiar a la zona.