CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Abril de 2017
A LAS 22.15 MIDACHI, JUNTOS OTRA VEZ
Por El Liberal
Hoy 21:11 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
15.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - ATLÉTICO TUCUMÁN
18.00 CINE. MÁXIMA VELOCIDAD
20.00 CINE. MEJOR IMPOSIBLE
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 MIDACHI, JUNTOS OTRA VEZ
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
12.45 CLAVE ARGENTINA
13.45 ALDOSIVI VS. NEWELL’S O.B.
16.00 BANFIELD VS. QUILMES
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
00.00 EN ESTÉREO
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
22.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
23.00 EL ARTISTA
EL TRECE
11.30 DIVINA
13.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
01.00 NOCHES FASHION TV
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL
17.45 CAPITAN DARK
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.13 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.26 MONSTERS, INC.
09.19 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO
11.02 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
13.12 MONSTERS, INC.
15.03 LA ÚLTIMA PELEA
17.50 VENGADOR ANÓNIMO
19.48 EL INFILTRADO
22.00 EL CÓDIGO ENIGMA
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 KARATE KID II
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.30 BATMAN
15.30 CUESTIÓN DE HONOR
18.15 MEJOR... IMPOSIBLE
21.00 CARACORTADA
TNT
07.48 RATATOUILLE
09.53 MUPPETS 2. LOS MÁS BUSCADOS
11.59 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
13.49 THOR. UN MUNDO OSCURO
15.54 AMIGOS CON BENEFICIOS
17.53 RÁPIDOS Y FURIOSOS
19.54 JACK, EL CAZAGIGANTES
22.00 ARMA MORTAL 4
00.30 EL ÚLTIMO SAMURAI
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EPIDÉRMICO
08.00 GRIMM, EL CREYENTE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS SOMBRAS DEL PADRE
11.00 HOUSE M.D., BAGAJE
12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME
13.00 ELEMENTARY, NO SE PARECE EN NADA A LO REAL
14.00 GUERRA DE LOS MUNDOS
16.15 INVASIÓN DEL MUNDO
18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
21.00 LUCY
22.50 SE BUSCA
01.05 ELEMENTARY, NO SE PARECE EN NADA A LO REAL
02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, INVASION DOMÉSTICA
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, COTO DE CAZA
04.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
11.20 FULLSCREEN
11.50 MI AMIGO PAULIE
13.45 LOS PICAPIEDRA EN VIVA ROCK LAS VEGAS
15.40 FULLSCREEN
16.10 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
18.20 AMOR POR CASUALIDAD
20.00 VERANO DE SUEÑOS
21.45 AMOR DE VERANO
23.25 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
01.35 AIRES DE ESPERANZA
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.
+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+HOY, SE PRESENTARÁ DUENDE GARNICA CON ANARCOTELÚRICO. DÚO OBLIVIÓN, LOS LUGONES, JUAN PABLO ARCE,CLAUDIO ACOSTA, LISANDRO PAZ, LOS HERMANOS NÚÑEZ, LA SACHERA, MARCHOS BARRIONUEVO Y DIEGO LUNA.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LA TELÚRICA, ALEJANDRO DÍAZ Y SACHA TRÍO.
EL MAGISTRADO
(ALVEAR E YRIGOYEN)
+HOY, A PARTI DE LAS 00.30, PABLO ARAUJO SE PRESENTARÁ CON FOLCLORE TRADICIONAL JUNTO A LOS MÚSICOS FRANCO ALCARAZ, DIEGO URBANI Y MAURO FRÍAS. ARTISTAS INVITADOS: JUANCHI HAICK, FACU ROBLES Y BUENA VIBRA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años) 22/04 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:50 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
22/04 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)
A MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
22/04 -22:00 (Subt) 00:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años) 22/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D -
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)