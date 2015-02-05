CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Abril de 2017

A LAS 22.15 MIDACHI, JUNTOS OTRA VEZ

Hoy 21:11 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

15.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - ATLÉTICO TUCUMÁN

18.00 CINE. MÁXIMA VELOCIDAD

20.00 CINE. MEJOR IMPOSIBLE

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 MIDACHI, JUNTOS OTRA VEZ

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

12.45 CLAVE ARGENTINA

13.45 ALDOSIVI VS. NEWELL’S O.B.

16.00 BANFIELD VS. QUILMES

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

00.00 EN ESTÉREO

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

22.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

23.00 EL ARTISTA

EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

01.00 NOCHES FASHION TV

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

17.45 CAPITAN DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.13 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.26 MONSTERS, INC.

09.19 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO

11.02 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

13.12 MONSTERS, INC.

15.03 LA ÚLTIMA PELEA

17.50 VENGADOR ANÓNIMO

19.48 EL INFILTRADO

22.00 EL CÓDIGO ENIGMA

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 KARATE KID II

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.30 BATMAN

15.30 CUESTIÓN DE HONOR

18.15 MEJOR... IMPOSIBLE

21.00 CARACORTADA

TNT

07.48 RATATOUILLE

09.53 MUPPETS 2. LOS MÁS BUSCADOS

11.59 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

13.49 THOR. UN MUNDO OSCURO

15.54 AMIGOS CON BENEFICIOS

17.53 RÁPIDOS Y FURIOSOS

19.54 JACK, EL CAZAGIGANTES

22.00 ARMA MORTAL 4

00.30 EL ÚLTIMO SAMURAI

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EPIDÉRMICO

08.00 GRIMM, EL CREYENTE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS SOMBRAS DEL PADRE

11.00 HOUSE M.D., BAGAJE

12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME

13.00 ELEMENTARY, NO SE PARECE EN NADA A LO REAL

14.00 GUERRA DE LOS MUNDOS

16.15 INVASIÓN DEL MUNDO

18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

21.00 LUCY

22.50 SE BUSCA

01.05 ELEMENTARY, NO SE PARECE EN NADA A LO REAL

02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, INVASION DOMÉSTICA

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, COTO DE CAZA

04.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

11.20 FULLSCREEN

11.50 MI AMIGO PAULIE

13.45 LOS PICAPIEDRA EN VIVA ROCK LAS VEGAS

15.40 FULLSCREEN

16.10 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

18.20 AMOR POR CASUALIDAD

20.00 VERANO DE SUEÑOS

21.45 AMOR DE VERANO

23.25 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

01.35 AIRES DE ESPERANZA

A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+HOY, SE PRESENTARÁ DUENDE GARNICA CON ANARCOTELÚRICO. DÚO OBLIVIÓN, LOS LUGONES, JUAN PABLO ARCE,CLAUDIO ACOSTA, LISANDRO PAZ, LOS HERMANOS NÚÑEZ, LA SACHERA, MARCHOS BARRIONUEVO Y DIEGO LUNA.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LA TELÚRICA, ALEJANDRO DÍAZ Y SACHA TRÍO.

EL MAGISTRADO

(ALVEAR E YRIGOYEN)

+HOY, A PARTI DE LAS 00.30, PABLO ARAUJO SE PRESENTARÁ CON FOLCLORE TRADICIONAL JUNTO A LOS MÚSICOS FRANCO ALCARAZ, DIEGO URBANI Y MAURO FRÍAS. ARTISTAS INVITADOS: JUANCHI HAICK, FACU ROBLES Y BUENA VIBRA.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años) 22/04 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

22/04 -23/04 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:50 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

22/04 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

22/04 -23/04 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)

A MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

22/04 -22:00 (Subt) 00:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

22/04 -23/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

21/04- 22/04 -21:45 (Subt) 00:00 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años) 22/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D -

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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