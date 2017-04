FÚNEBRES | 22 de Abril de 2017

22/04/2017 -

Fallecimientos

22/4/17

- Alejandra Concha

- Dora Matilde Ramírez (La Banda)

- Marianela Soledad Luna

- Manuel Cayetano Góngora (Dpto. Aguirre)

- Dante Orlando Sández

- Agustina del Tránsito Véliz de Pereyra (La Banda)

- Manuel Humberto Piscoya (Córdoba)

- Ana Josefina Gómez

- Lucas Emanuel Ávila

Sepelios Participaciones

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus padres Evangelina Fernández y Lucas L. Ávila, su esposa María E. Carrizo, su hijo Mateo, sus hermanos Rocío, Natalia, Juan, Gastón, Horacio, hnos. pol., tíos Guillermo, Diego y Florencia; su tía Marcela, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus hijos Alberto y Graciela, sus nietos Juanjo, Chono, Emilio, Pablo, Gaby y Agustina participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus hijos Alberto y Graciela, hijos políticos Povi y Nerio, nietos Emilio Pablo, Gaby Agostina, Juan José y Chono, nietos pol. y bisnietos Eric, Benja y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su nieto Carlos Ángel Coronel, Maria Belen Abdala y su bisnieto Benjamín Coronel Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios por su eterno descanso.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus sobrinos Nieve, Ado, Clementina, Sixto, Reimundo, Blanca y Lidia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus vecinos: Marta y Daniel, sus hijos Maximiliano y Milagros, acompañan a sus hijos Graciela y Alberto con pesar su partida.

CONCHA, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su hijo Aldo Medina, hija política Adriana González, nietos Brisa, Benjamín y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su hijo Aldo Medina, su hija politica Adriana Alejandra Gonzalez, sus nietos Brisa, Benjamin y Benicio, participan con profuindo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultatos ayer.

CONCHA, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Sus consuegros César González y Norma J. Sayago, sus hijos César Daniel, Adriana Alejandra y Gabriela Josefina, participan con dolor el fallecimiento de la Madre de su hijo politico Aldo. Sus restos fueron sepultados ayer.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hijos Gonzalo Jaime y Agustina Maria Alvarez, sus nietas Solana y Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana política Cecilia Ines Habra y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Gracias a Enry por su legado. Sus primos Graciela H. de Weyenbergh y Jorge Weyenbergh, hijos Ana, Cecilia y Enrique, nietas Anabel y Rocío participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus amigos Juan Alberto Figueroa, Ana Maria Casóliba y sus hijos Andrés, Adolfo y Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a Chiquita, Chiqui, Dago, María Inés y familias. Descansa en paz querido Enry.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Nuestro corazón te acompaña en este triste momento. Mucha fuerza querida Chiqui. Pinky, Susana y Silvia Toscano con sus respectivas familias.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Elsa Di Piazza acompaña a Chiqui y a sus hijas en este trance tan doloroso. Ruegan al Señor una cristiana resignación.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Lili, Marcela y Samir Jozami, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Jose Luis Abud y flia participan con dolor en el fallecimiento del amigo Enry y acompañan a Dago en este difícil momento.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Ing. Orlando C. Videla y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Enry y elevan oraciones en su memoria, acompañando en el dolor a su esposa Chiqui y sus hijos.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Mario Simón y flia participan con dolor el fallecimiento de Enri y acompañan a Daguito y a su mamá en su tristeza. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. La firma de Montoto Hnos, participan del fallecimiento de su cliente y amigo, Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Choli Bellomo de Perea, Ruso Perea y familia lamentan profundamente el fallecimiento Henry, acompañan a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Marisa, Tamara y Facundo abrazan con inmenso amor en este tiempo a la familia de su querido Henry.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Gonzi, Rodri, Franco, Sol, Pablo y Joaquín acompañan en este momento a su hija María del Huerto

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Carlos Cornelli acompaña con todo su cariño a la familia en este tiempo.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Juan Martín Lezana acompaña con cariño en este momento a toda la familia.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su hija Adriana Tavella, h. pol. Héctor Quinteros, nietos Fabiola, Martin, Gonzalo, Malvina y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hs. 11.30. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Directivos de Lo Bruno SA participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Salvador Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Hilton Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Despegaste tus alas y te echaste a volar. Hija tantos sueños truncos. Vuela, Vuela Alto para rencontrarte con tu abuela y con tu hermano que era tu gran deseo. Nosotros aquí destrozados pero con el ven vencimiento que nos ayudaras a superar este dolor que nos dejas. Te amaremos por siempre. Sus padres Alberto Luna y Magdy Salto, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Sus tíos Cristina, Mary y Daniel Salto y primos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Amigos de tu tía Lorena: Azu, Sergio, Pablo, Pato, Diego, Gustavo, Eugenia y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Ana Maria Nicolau, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus Padres en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". La Dirección de la Carrera de Educación Especial del I. S.P.P. Nº 1, Cuerpo de Profesores, Bedeles y Alumnos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. "Señor ya esta ante ti recibela en tus brazos". Marianela querida. tu inesperada y temprana partida nos invade el alma de dolor, siempre te recordaremos con tu sonrisa radiante y feliz.Tus tios del corazón: Daniel Bravo, su esposa Susana Carmona, sus hijos Ana Cecilia, Gordo y Mariano Bravo Carmona, sus nietos Mica Bravo y Juan Cruz Guzmán, acompañan a su queridísima amiga Mady y a toda su familia en este difícil momento de pesar.

MANSILLA, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Una Flor sobre su tumba, se marchita, una lagrima por ella, se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Tu hermana del corazón Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos, participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino de Dios". Acompañan a sus hijos, rogando por su cristiana resignación y el descanso eterno de su alma.

MANSILLA, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos". Amigas Jardineras (CE.JU.NI.SE) acompñan en su dolor a José, Zulma y Seba, por el fallecimiento de su querida prima. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Dres. Abraham Camilo Brahim y Camila Mahmud de Brahim lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana, nuestra querida amiga Selva y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. La comunidad educativa del Colegio Especial "Sagrado Corazón de Jesús acompaña al Prof. José Loiotile en su dolor por la triste pérdida de su muerte, deseándole a la misma un eterno descanso en los brazos del Señor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su íntima amiga Kiki Bruno y flia. Kamenetzky participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Flavio Giglio y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Franca Busico de Chary, sus hijos Maria Gabriela, Silvia, Andrés, Pablo y sus respectivas flias. participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Almerinda Busico de Orte, sus hijos Valentina Orte y flia., Graciela Orte de Carabajal y sus respectivos nietos participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. "Hemos quedado conmocionados por la noticia de tu fallecimiento agradecemos todo lo que nos brindaste con tanto amor y desinteresadamente". Rogamos por tu eterno descanso, hijos y nietos de Normando B. Rojas y Eva y sus familias: Edgardo, Mary, Cecilia, Costanza y Facundo de Hector.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias. participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañamos en este triste momento a nuestro querido amigo Chichí e hijos y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Daniel Suárez, su esposa Matilde García, sus hijos, nietos y bisnieta, despiden a Mary en su paso a la Casa del Padre con el mismo amor que ella sembró en los que estuvimos a su lado. Paz para toda su familia.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Los amigos de su hijo Pepe y Mariela: Omar y Liz; Marisa y Dani; Silvia y Daniel; Claudia y Marcos; Adriana, Mariel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida doña Mary.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Daniel Occhionero y Marisa Ávila; sus hijos Marisol, Gabriela, Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su familia en el afecto Velia Bruno de Tarchini, Kiki Bruno, sus hijos Guilli, Silvia, Martin, Enrique, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Chichí, a su hijo Pepe, nietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

MORENO, NOEMÍ RAQUEL (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Ing. Orlado C. Videla y flia, participan con profundo pesar la pronta partida de su querida amiga Kuky y acompaña a su mamá Chicha a su hija Belen en tan doloroso momento.

PISCOYA, MANUEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Viviana J. Piscoya, socia de la Institución. Ruega oraciones en su memoria.

PISCOYA, MANUEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor a la Dra. Viviana Piscoya, ante la pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Mario A. Sily e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a nuestra amiga Mimí, por la pérdida de su Sr. esposo Toto, que descanses en la paz y en el amor del Señor.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Américo Vizcarra Yolde y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Familia Bagán acompaña a toda su familia con profundo dolor, por la pérdida de su padre. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

SANDEZ, DANTE ORLANDO (Bola) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su esposa Norma Edith Lorefice, sus hijos Maxi, Ivana, Dante, Juan, Carlos, Yessi, Milagros, H.polticos Fatima y Jose, nietos Lautaro, Alejo, Isabella. Sus restos seran inhumados hoy 10hs en el cementerio La Piedad. Cobertura Servicio Social Municipal. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

Invitación a Misa

ABIDO LLUGDAR DE ZUCAL, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. Mamá querida, te recordamos cada uno de los días de nuestra existencia y nunca olvidaremos tu presencia y enseñanzas. Sus hijos Germán, Adriana, Susana y Guido, hija política Estela; nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

FIGUEROA ARGIBAY, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/06|. "Vivió en el honor, en el trabajo y en el amor en todas sus actividades y aún a once años de su partida, aún sigue silencioso ejemplo desde aquel otro lado más luminoso. Su esposa Mirta, sus hijos Tiky, Emma, Cacho y Rosa y sus nietos invitan a la misa por su eterno descanso hoy sábado 22 a las 20.30 en la catedral Basílica.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.00 hs. en el Convento Santo Domingo al cumplirse catorce años y cuatro meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MAGLIO DE GÓMEZ, FRANCISCA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Hoy se cumple un año que fuistes al encuentro del Señor, pero para nosotros el tiempo no ha pasado. Duele tu ausencia. Te extrañamos por todo el amor que nos distes en vida. Te pedimos que nos acompañes y guies nuestros pasos. Descansa en paz junto a tus seres queridos. Sus hijos Betty, Marta, Sara, Myriam y Luis Gómez, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a familiares y amigos a participar de la misa para rogar por el eterno descanso de su alma. La misma se realizará el dia sábado 22/4/17 a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, ROBERTO (Nica) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/14|. Ya pasaron tres años de tu inesperada partida a la Casa del Padre. Su esposa Valle Pérez de Maldonado, sus hijos Roberto Oscar, Ricardo Omar, Teresita del Valle, Patricia Alejandra y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida memoria.

RUIZ DE GIANGRECO, OLINDA ETHEL (Pupi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. Al cumplirse un año de tu partida elevamos la mirada al Cielo buscándote en la estrella mas brillane y se que desde allí guiarás nuestros pasos para que salgamos todos adelante, fuiste el ejemplo como esposa, madre, abuela, amiga. Me consuela saber que has disfrutado la vida a tu manera, nos hiciste disfrutar y sentirnos orgullosos de vos por tu sencillez y humildad. Cada mañana al abrir mis ojos lo primero que viene a la mente es tu imagen, todos los recuerdos con vos, pero luego volver a la triste realidad... que ya no estás!! Sabemos que esto llevará tiempo para aprender a vivir sin tu presencia, con la tristeza y el dolor que llevamos desde aquel dia que no queremos recordar. Tuviste una vida ejemplar, siempre demostraste un amor incondicional a tus sres queridos y además compartiste tu sabiduría y tus buenos consejos a quienes mas lo necesitaban. Tu estrellita te extraño y te busca en el Cielo. Estarás siempre en nuestros corazones. Tu esposo Teddy, hijos Pablo y Lorena, nuestro amorcito y nieta Guillermina, hijos politicos Vero y Miguel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

RUIZ DE GIANGRECO, OLINDA ETHEL (Pupi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. Hace una ño que me dejaste en esta desolación, tu alegría y ganas de vivir me daban al aliento para seguir y aun hoy tu recuerdo son mi sosten. Tu hermana Ana Maria, tus sobrinos Ruben y Emmanuel Monteros, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ALENDE, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/15|. Familia Diehl Trillo acompaña a la familia Alende recordandolo con mucho amor y cariño.con motivo de haberse cumplido 2 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Responsos

JALAF, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/10|. Su familia informa que sus restos fueron trasladados al Panteón familiar del cementerio de Piedad. Piden oraciones en su querida memoria.

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. La promoción 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del compañero Abraham y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, DORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su hermano Néstor Ramírez, sobrinos y demás familiares participan su fallec. su restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

VELIZ DE PEREYRA, AGUSTINA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su esposo German Pereyra, sus hijos Paola, Silvana, Yanina, Belen, Rodrigo, Sebastian y Silvana, sus nietos Maria, German, Dante y Maiten. Casa de Duelo Estacion Simbolar. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio La Misericordia. Cobertura I.O.S.E.P Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

HOYOS, IRMA LUCY (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios" Su madre, hijos, hermanos y familia rogamos por su eterno descanso al cumplirse los 9 días de su fallecimiento los invitamos a participar del responso que se realizara en el día de hoy a las 10:30 hs en el cementerio Jardín del Sol. La banda, " Que brille para ella la luz que no tiene fin".

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GONGORA, MANUEL CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su esposa Elena Pachilla, sus hijos Emanuel, Daniel, su nieta Salome y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en cementerio de Pinto (Dpto.Aguirre). Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

Invitación a Misa

RICCI, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/16|. Partiste a los brazos del Padre, pero siempre serás nuestra estrella. Fuiste ejemplo de padre, fuiste esposo en el amor en comunión del hogar. Fuiste extensión de vida y valores en tus nietos, bisnietos, tataranieto. Por siempre vivirás en nuestros corazones. Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos, tataranieto, al año de su fallecimiento invitan a participar de la misa el día domingo 23 de abril en la iglesia Catedral Basílica de Añatuya a las 10.30 hs.