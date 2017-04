Fotos Abogado señala que el anestesista no fue notificado de la cirugía

22/04/2017 -

"En primer lugar debo decir que mi cliente tiene un contrato por el cual debe trabajar 36 horas semanales, las cuales estan perfectamente detalladas y debe cumplir 24 horas el dia sabado en el Hospital Regional y las restantes 12 horas en el hospital de Frias. Ese contrato establece que debe cumplir su tarea como anestesista en el sector de adultos y no en la Neo, por lo que las practicas que se realizan aparte en horas y dias ajenos al contrato, deben ser remuneradas¡¨, empezo explicando el Dr. Diego Lindow, abogado defensor del Dr. Sebastian Rojas. ¡§A raiz de estas situaciones, es que en fecha 05 de abril, el Dr. Manuel Barthe (Coordinador de Neonatologia del Regional) le envia una nota al Dr. Gerardo Montenegro (DIrector del Hospital), en la que explica que las intervenciones ROP (Retinopatia del Prematuro) no requerian anestesia general, que se las debian realizar con anestesia local, y que esa practica la podia prestar el personal de neonatologia. Es decir, que se prescinde de los anestesistas para estas practicas, ya que la debian realizar los neonatologos¡¨, indica. Agrega: ¡§El caso en cuestion, la cirugia fue programada para las 7,30 y no fue notificado mi cliente, ya que la anestesia local la iba a suministrar neonatologia conforme a la nota que adjunto y lo que antes explique. Al llegar la hora, personal de neonatologia, no quiere anestesiar atento a los riesgos de la misma, y no quieren afrontar ese riesgo, y no existiendo anestesista en ese momento es que se suspende la cirugia. Reitero que el Dr. Sebastian Rojas nunca fue notificado de esa cirugia¡¨. ¡§Ante este panorama ¡Vanade-, es que se convoca al Dr. Rojas y se le explica la situacion, quien manifiesta en primer momento que no podia intervenir atento a la nota del Coordinador quien expreso que las anestesias las debian suministrar los neonatologos. Es en ese momento donde se interpreta que mi cliente no queria intervenir, pero lo que sucedio es que habia una nota donde se prescindia de los anestesistas para estas practicas. Superado este malentendido, se reprograma la cirugia para las 21,30 donde es notificado mi cliente y asiste y lleva adelante la cirugia de la paciente con resultados satisfactorios¡¨. ¡§Es decir que el Dr. Gonzalez nunca intervino en la cirugia y lo hizo el Dr. Rojas. El Dr. Rojas nunca estuvo notificado de la cirugia programada para las 7,30. La paciente nunca estuvo en estado de abandono. No corrio riesgo la vida ni la salud de la paciente. Y conforme el contrato firmado por mi cliente, el mismo debe prestar sus servicios durante 24 horas (Guardia) los dias sabados, es decir, que para cualquier contingencia, no estaba contractualmente obligado a prestar sus servicios en dias y horarios distintos a los contratados. Igualmente asi, presto sus servicios y realizo la anestesia a la paciente con resultados satisfactorios. Luego de concluir la cirugia se comunico esto al ministro¡¨, finalizo el Dr. Diego Lindow. ƒÜ