Estela Royo: "Vengo a hacer lo que el equipo necesite de mí"

Fotos ILUSIÓN. La española Estela Royo comentó que es su primera vez en el país y que espera tener una buena temporada con Quimsa.

22/04/2017 -

El española Estela Royo se sumó a los entrenamientos de Quimsa, que se prepara para el debut en la Liga Nacional Femenina programado para el próximo viernes 28.

La española ya pisó el parqué del Ciudad. "Para mí es una experiencia increíble, es la primera vez que estoy en Argentina. Vengo para ayudar, para reforzar el equipo y hacer lo que el equipo necesite de mí, sobre todo a dar mi cien por cien y pasar unos buenos meses acá en Santiago con vosotros", comentó.

Consultada acerca de cuál es su puesto natural, explicó: "Me siento cómoda jugando de 2/3. Me encanta jugar en transiciones, a juego rápido. También me gusta mucho ir al rebote ofensivo. Puedo defender duro y si tengo que echar una mano al base, también. Vengo abierta a lo que el equipo necesite".

Por último, se refirió a la competencia. "Va a ser una liga rápida, dura, peleona como decimos en mi tierra. Sé que Santiago es una ciudad que ama el baloncesto, que tiene un equipo masculino que es potente. Y siendo que es el primer año, que sea una buena experiencia para que esto lo lleve para largo y que hagamos una buena temporada", concluyó.

Quimsa debutará el próximo viernes 28 ante Obras Basket, en el estadio Ciudad.