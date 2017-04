El papa Francisco no recibirá a políticos argentinos hasta después de las elecciones

22/04/2017 -

En su encuentro de una hora con la canciller argentina, Susana Malcorra, el papa Francisco le dijo que iba a ser la última política argentina que iba a recibir, porque quiere quedarse ‘al margen’ del proceso electoral del país.

"Hablamos del hecho que tenemos un año electoral, que siempre agrega una dimensión adicional de la Argentina y en ese contexto me dijo que siendo yo la canciller, era la ultima persona que recibía hasta que pasaban las elecciones", reveló Malcorra. "Y con esto quiero poner fin a las especulaciones de la visita del presidente Macri: primero nunca estuvo planeado que el Presidente viniera, tal cual salió en algunos medios, pero aparte de que no estaba eso en los planes, Su Santidad fue claro en decirme que se va a mantener muy prescindente, muy al margen de todo este proceso, por lo cual de acá, hasta pasadas las elecciones, no va a tener ninguna visita oficial", agregó Malcorra.

Durante la reunión con Francisco, se repasaron temas internacionales, regionales y se habló también de la Argentina, contó Malcorra, única vocera del encuentro.