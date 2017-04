Montenegro: "La CGT va a bregar por el derecho de los trabajadores"

Fotos VISITA. Gerardo Montenegro y José Gómez acompañaron ayer a los trabajadores municipales para interiorizarse de la situación.

22/04/2017 -

Los empleados municipales de la ciudad de Frías afiliados a la intersindical gremial, formada por la Uoem, ATE y UPCN, volvieron a mantener una asamblea informativa, está vez acompañados por el secretario general de la CGT, José Gómez y su secretario adjunto, Gerardo Montenegro.

Luego del encuentro con los agremiados, Montenegro planteó que "desde la CGT se va a bregar por el derecho de los trabajadores, siempre desde el diálogo, más allá de la falta de respeto que hubo a los trabajadores".

Continuidad

Sobre los motivos de la medida de fuerza con quite de colaboración de parte de los trabajadores municipales, el senador nacional planteó que "la intendencia no hizo efectivo el aumento salarial a los trabajadores, siendo que el municipio se había adherido al incremento salarial del 20% que otorgó la gobernadora de la Provincia a la administración pública, y esto es lo que ha motivado el quite de colaboración de parte de los tres gremios".

Montenegro remarcó que "el reclamo es legítimo, pero lo más grave es que hubo persecución política y sindical, algo que va a contrapelo de la política provincial", señaló el senador nacional.

Por último, el también secretario general de UPCN aseguró que continuará el diálogo con los representantes de los gremios, a fin de llegar a una solucion al conflicto con los trabajadores.