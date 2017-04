"Estamos trabajando en una ordenanza para sacar los remises boleteros del ejido"

Fotos CONTROLES. Desde Tránsito indicaron que los controles seguirán todos los días para detectar los autos que circulen sin habilitación.

22/04/2017 -

Con respecto a la situación que atraviesan los remiseros de la ciudad capital, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Enrique Urquiza, señaló que se están haciendo los controles para quitar de circulación a los remises truchos.

"Estamos haciendo controles y los autos que son de La Banda y que no están autorizados son llevados al playón, son los que tienen los cuadros azul con negro, y los otros autos que son truchos porque no tienen ni siquiera eso", indicó.

También sostuvo que "ellos (los remiseros) también deberían colaborar con nosotros, avisar por radio cuando encuentren un remís trucho y retenerlo para defender su propia fuente de trabajo".

"La gente que no quiere habilitar sus papeles, no quiere demorar o no pueden por alguna razón, y terminan saliendo a la calle. En los operativos que hacemos, por lo menos el 30% de los remises son afectados a la ciudad. Algunos pueden estar habilitados pero el chofer, que es el dueño de ese auto, se ha bajado por alguna razón y manda a trabajar a otro chofer; entonces ese auto también es retirado porque nosotros queremos tener el auto vinculado con el chofer para saber quién lleva a la gente. Además, hay algunos que han sido habilitados en su momento, pero están incumpliendo algunos de los requisitos", explicó el funcionario.

Sobre la detección de autos ilegales, hizo hincapié en que "son retirados de la vía pública, y las infracciones pueden ser porque no tenga licencia de conducir, porque el auto no esté habilitado o porque el chofer no sea el que corresponde".

"Se pone una infracción que se eleva al Juzgado de Faltas, el juez que esté de turno es el que considerará de cuánto será la multa o puede ser que desestime todo, porque tienen la posibilidad de descargo", añadió.

En cuanto a los autos boleteros, dijo que se está "analizando sacarlos del ejido".

"Es una vieja costumbre que se tiene aquí. Estamos hablando con los concejales para que se dé un lugar, cerca de la terminal, para que puedan salir desde allí. Habría que legislarlo, por eso estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para resolverla. Los avances que podemos hacer son en forma escalonada, es decir resolviendo de a poco", manifestó.