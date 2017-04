Taxistas dicen que hay 1.000 autos truchos y piden mayores controles

Fotos DENUNCIA. Los autos ilegales circulan por la ciudad sin carteles ni la oblea que los autoriza a trabajar.

22/04/2017 -

Propietarios y choferes de remises autoconvocados advierten sobre la existencia de una gran cantidad de autos ilegales que circulan en la ciudad y que levantan pasajeros, sin contar con la habilitación correspondiente de la Dirección de Tránsito. Además, denunciaron públicamente que remises de la jurisdicción de La Banda trabajan en la Capital, y que “hay muchos autos boleteros que llevan hasta siete personas” a algunas ciudades del interior.

Los propietarios de estos vehículos de alquiler manifestaron que “hay más de 1.000 autos truchos trabajando, sobre todo en la zona sur que parece que está liberada, porque a los autos habilitados no nos dejan entrar a los hipermercados”.

Te puede interesar: "Estamos trabajando en una ordenanza para sacar los remises boleteros del ejido"

“Hoy tenemos un sistema colapsado, estamos invadidos por los remises truchos, que son autos a los que las empresas les dan el cartel y la radio y no tienen la habilitación de Tránsito. Encima la empresa no se hace responsable de nada, como por ejemplo si el pasajero pierde algo dentro del auto. Además están autos de colores, que no son blancos, que ponen un cartel que dice ‘taxi’ y salen a andar por la calle”, señalaron.

A esto, Jorge Righetti, uno de los propietarios que trabaja desde hace más de 15 años señaló: “A mí me duele que venga un auto trucho y me quite el pasajero, porque estoy pagando los impuestos y haciendo todos los papeles para que me den la habilitación”.

También pusieron énfasis en los riesgos del pasajero al subirse a un auto que no está reglamentado: “El único registro que tenemos es una oblea de 10 x 20 cm y el pasajero a distancia no la ve; sólo ve el cartel y sube, y pone en riesgo su vida en un auto trucho. Nosotros tenemos que cumplir con un estudio psicológico, certificado de buena conducta, carnet profesional, y muchas pautas para que sea seguro”, sostuvieron.

“Nosotros no tenemos problema en cumplir los requisitos que nos exige la Dirección de Tránsito para obtener la habilitación. Pero queremos que se cumpla lo que nos piden a nosotros con todos los remises y a los truchos que los saquen de circulación”, sentenciaron.

Burocracia

Los choferes también cuestionaron la burocracia municipal y pidieron que se agilicen los trámites para obtener la habilitación 2017.

“Muchas veces demora tanto en revisar los expedientes que pasa el tiempo y te dan la baja. Nosotros también queremos que haya un mejor trato cuando vamos a hacer los trámites y que podemos hacerlo de forma rápida”, dijeron los trabajadores del volante.

“Esperé nueve meses para que me den un número nuevo. En diciembre me dieron un numero bajo, hice un gasto de 12.000 pesos y en marzo ya tenía que renovarlo y pagar 9.000 pesos más. Por eso creo que la habilitación debería ser de un año, al menos en este tipo de casos”, dijo Carlos Medina, uno de los remiseros consultados.