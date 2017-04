Francisco: “Operativo retorno”, en marcha

22/04/2017 -

L a fecha del regreso del papa Francisco a la Argentina sigue siendo uno de esos misterios insondables, y siempre sujetos a especulaciones politicas. Sin embargo, el Gobierno y la Iglesia trabajan sin plazos, y bajo el mas estricto sigilo, en el ¡§operativo retorno¡¨ de Jorge Bergoglio al pais. La canciller Susana Malcorra aseguro que el regreso de Bergoglio a su tierra natal no fue un punto abordado en la audiencia privada que mantuvo este viernes con Francisco en el Palacio Apostolico. Empero la ministra de Relaciones Exteriores y Culto ratifico en Roma que la invitacion del gobierno argentino al Papa ¡§esta abierta¡¨, por lo que la visita se concretara cuando el ¡§Santo Padre lo considere oportuno¡¨. En ese encuentro de una hora, en el que dialogaron sobre la situacion social y temas de interes mutuo de la agenda internacional, el Papa le aclaro a Malcorra que, a partir de ahora, no recibira a mas politicos argentinos para mantenerse ¡§al margen¡¨ del proceso electoral en el pais. En este contexto, y con la expectativa latente de que el Papa vendra pronto, la Conferencia Episcopal Argentina designo recientemente al obispo Enrique Eguia Segui, antiguo colaborador de Bergoglio en Buenos Aires, como encargado del ¡§operativo retorno¡¨. La movida silenciosa, y llamativa para muchos, abono a las especulaciones sobre la posibilidad cierta de que el Papa vuelva a pisar suelo argentino antes de lo que a priori se presupone. Pese a que todavia no hay una confirmacion oficial de la visita apostolica, ni siquiera una insinuacion desde el Vaticano, en ambientes politicos y eclesiasticos no descartaron que pueda concretarse entre marzo y julio de 2018. Los obispos consultados fueron cautos y prefirieron no arriesgar una fecha. ¡§Lo esperamos, y lo vamos a recibir en su casa como corresponde. Mientras tanto hay que seguir preparandose espiritualmente y en unidad¡¨, manifesto un vocero episcopal. En los pasillos de dependencias gubernamentales la expectativa es mayor, donde algun que otro funcionario dejo trascender que ¡§seria un golazo¡¨ que Bergoglio venga en julio del ano proximo, en coincidencia con la reunion del G-20 en Buenos Aires. La intencion de las autoridades -revelo una fuentees que Francisco hable ante la cumbre de lideres de paises industrializados y emergentes que encabezara Mauricio Macri, como Presidente del pais anfitrion. Pero esa idea-deseo de las autoridades argentinas es considerada de ¡§alto riesgo¡¨ y tiene como condicionante el tema de la seguridad, ante un posible ataque terrorista. La sola version de que Bergoglio puede venir al pais abrio el interrogante sobre a que lugares querra ir para ¡§encontrarse con sus afectos¡¨, como ha dicho en alguna oportunidad, tanto en Buenos Aires como en las provincias. Los que mas lo conocen no descartan que vaya a la Villa 21 de Barracas, a la Bergoglio considera su casa, mientras las autoridades querran que acuda a la Villa 31 de Retiro, donde la Ciudad lleva adelante un plan de ¡§urbanizacion¡¨ y espera instalar la sede del Ministerio de Educacion, ademas de ceder un predio para la fundacion pontificia Scholas Occurrentes. Tampoco es descabellado pensar que Francisco quiera ir al partido bonaerense de La Matanza, donde el obispo Jorge Garcia, empresarios, sindicalistas y politicos ya cursaron una invitacion formal para que vaya a ese distrito gobernado por kirchnerismo. Muy probablemente al Mercado Central, para un encuentro con el movimiento obrero similar a que protagonizo Juan Pablo II hace 30 anos. Otra plaza puede ser San Luis, ¡§Estado llamante¡¨ de familias refugiadas por la guerra en Siria. Una ¡§politica inclusiva¡¨ del gobierno de Alberto Rodriguez Saa con los desplazados que es aplaudida por el Vaticano. Pese a todo, el regreso de Bergoglio a su tierra natal sigue dilatandose, por lo que catolicos de a pie comienzan a manifestar su fastidio por las ¡§condiciones¡¨ que se sugieren pone el pontifice para visitar a sus compatriotas. Condiciones a las que le atribuyen motivos mas politicos que pastorales, mas alla de la atadura logica a la agenda de viajes apostolicos. Dudas que tambien sembro el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias, el arzobispo argentino Marcelo Sanchez Sorondo, en su reciente visita a la provincia de San Luis, donde dijo que el Papa vendra al pais ¡§en el momento oportuno¡¨. Juan Pablo II regreso a Polonia ocho meses despues de ser electo y realizo nueve visitas a su pais durante su largo pontificado, mientras que Benedicto XVI lo concreto apenas cinco meses despues de su eleccion papal. Francisco lleva cuatro anos en la Catedra de Pedro y aun no hay certeza de cuando vendra. ƒÜ