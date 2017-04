Duelo de final para las damas

22/04/2017 -

La Federación Santiagueña de Amateur de Hockey sobre césped y pista hará disputar hoy una nueva fecha del certamen Apertura 2017. Será en la cancha del Lawn Tennis.

Sobresale para hoy el duelo Damas Mayores en donde Green Sun y Hockey Termas C alas 16.50 dirimirán la primera final de ida de la división.

También habrá otros juegos que arrancará desde las 8. En 7ª División, Docentes y Mishqui Mayu; a las 9 jugarán en 7ª, C.A.C.C ante Old Lions RC.

En tanto que en la Sexta división a las 10 jugarán Athenas HC y Hockey Termas C. A las 11 será el turno de Mishqui Mayu y Tintina HC en 6ª categoría. A las 12 entrarán en acción los seleccionado de Caballeros Sub 16 ante el seleccionado Sub 18.

En tanto que a las 14.30 en intermedia jugarán SEC Naranja ante UCSE; a las 15.40 también en intermedia se verán las caras SEC Azul ante Old Lions RC. Luego a las 18.20, Santiago Lawn Tennis Club B chocara con Unión Sur HC en Intermedia; y finalmente a las 19.30 en Intermedia, Santiago Lawn Tennis A enfrentará a Lugus HC.