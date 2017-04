El Gran Prix Sub15 será el gran desafío

Fotos CAMPEONES Los chicos de Olímpico bajo la dirección de Coronel, intentarán repetir el éxito en este 2º Gran Prix.

22/04/2017 -

Hoy y mañana se concentrará el mejor vóley en la capital santiagueña, cuando cerca de las once de inicio Grand Prix Provincial reservado para los deportistas en la categoría Sub 15 en sus ramas femenina y masculina.

Para esta ocasión, estarán en escena destacados equipos de la ciudad capital, La Banda, Fernández, Beltrán y Suncho Corral, entre otros.

La acción se desarrollará en las canchas de la Escuela Normal de Santiago y el Club Coronel Suárez de la ciudad capital. Este importante certamen contará con la organización de la Asociación Santiagueña de Vóley.

Los equipos del vóley del Club Ciclista Olímpico se sumarán a este destacado evento, bajo la dirección de la profesora María Elena Giménez y Gabriel Coronel.

Cabe recordar que el equipo masculino fue el ganador del 1er Grand Prix y el conjunto femenino ocupó el 2do lugar en dicho certamen.

Éste será el desarrollo de la fecha previsto para el fin de semana. Hoy en cancha de la Escuela Normal Santiago: 11, Olímpico vs. Independiente de Fernández en Sub 15 masculino; 13, Olímpico vs. Escuela Normal en Sub 15 masculino; 15, Olímpico vs. Mitre en Sub 15 masculino.

Mañana en cancha de Club Coronel Suárez: 10.30, Olímpico vs. Ateneo Gris en Sub 15 femenino; 11.30, Olímpico vs. Independiente de Fernández en Sub 15 femenino; 13.30, Olímpico vs. Santiago Vóley Club en Sub 15 femenino

Por otro lado, para mañana, con motivo del Aniversario de la ciudad de Clodomira y bajo la organización de los Clubes Montero Vóley y Atlético Clodomira y la fiscalización de la Asociación Bandeña de Voleibol, se desarrollará un Gran Prix para la categoría Mayores femenino.

Se sumarán equipos de la ciudad de La Banda, Beltrán, Loreto, a quienes se sumarán los anfitriones. Los partidos arrancarán desde las 11 y se extenderán hasta las 18. Hay una enorme expectativa.