Miguel Ángel Fullana asumió en Chaco For Ever

22/04/2017 -

Los resultados adversos provocaron la salida de Pedro Dechat de Chaco For Ever. Por ello, la dirigencia se movió y ya le encontró sustituto. Miguel Ángel Fullana se convirtió anoche en el nuevo conductor táctico de Chaco For Ever para afrontar la etapa decisiva que le queda al equipo en los playoffs del Federal A luego de perder la chance en el Pentagonal.

Fullana, quien ya estuvo al frente de los albinegros en la temporada 2015 y dio un paso al costado aduciendo razones familiares que lo obligaron a regresar a Rosario, luego se puso al frente de Achirense, arribó a la provincia de Chaco para estampar su firma.