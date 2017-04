Con dos dudas para visitar a los jujeños

Fotos MOMENTO. Matías Moisés no pudo entrenarse con normalidad en la semana y es duda para el encuentro de mañana ante Altos Hornos Zapla.

Mañana puede ser un gran día para Mitre. El conjunto que dirige tácticamente Arnaldo Sialle, está a sólo una victoria de asegurarse un lugar en el hexagonal final del Torneo Federal A, en busca del ascenso al Nacional B.

Precisamente, el entrenador aurinegro está preparando el equipo que enfrentará mañana a Altos Hornos Zapla, en la provincia de Jujuy, a las 17. Y en ese sentido, tiene aún dos dudas. Es que el defensor Matías Moisés y el volante Juan Alessandroni, arrastran sendas molestias y no pudieron entrenarse con normalidad en la semana.

Moisés regresó la fecha pasada tras perderse tres partidos por una lesión, de la que se resintió el partido pasado. Pese a esto, viajó con el plantel aurinegro. De no llegar el ex Boca Unidos y Ramón Santamarina de Tandil, su reemplazante será Juan Manuel Lovato (ex Estudiantes de La Plata), quien fue su sustituto en los partidos en los que precisamente Moisés estuvo ausente.

Alessandroni no se entrenó con normalidad en la semana y si no llega en condiciones al duelo de mañana ante Altos Hornos Zapla (último en la tabla, ya sin posibilidades de clasificación), su reemplazante será el juvenil Augusto Ávila, de muy buen partido frente a Unión Aconquija por Copa Argentina. Alessandroni padece una dolencia en la pierna derecha. De esta manera, el probable equipo de Mitre : Alejandro Medina; Matías Camisay, Oscar Piris, Juan Manuel Lovato o Moisés y Franco Ferrari; Leandro De Muner, Juan Aleessandroni o Augusto Ávila, Ramiro Pereyra y Facundo Juárez; Alejandro Toledo y David Romero.

El volante por izquierda Julio Silvestre Sacallán está descartado por un esguince de rodilla y no viajó anoche a Jujuy.