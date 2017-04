22/04/2017 -

"Fueron pasando los años y el profesor se fue devorando al actor", resaltó Javo al referirse a su presente laboral.

"Estoy con ganas de rescatar al actor que tengo adentro. Ya encontré un proyecto teatral, que fue escrito por un santiagueño, con el cual volveré a subirme a un escenario. Hace años que no actúo. No sé por qué pero se fue dando así. Yo soy un profesor que trabajo con la verdad y quiero lo mejor para el alumno. Les quiero sacar el jugo y es por eso que apelo a la verdad".