Alé volvió a la TV y habló de como la vida le dio una segunda oportunidad

22/04/2017 -

Luego de sufrir dos brotes místicos que lo tuvieron con una internación prolongada, y un verano de muy bajo perfil, Matías Alé volvió a "Intrusos" (América), donde habló de su recuperación. El actor, que hizo temporada teatral en San Rafael con "Mr Amor", explicó los motivos por los que le dijo que "no" al "Bailando", y se refirió al episodio con Flor Maggi, quien dijo estar embarazada de él. "Me siento entero, me siento lúcido, pero me falta. Recién ahora estoy viendo los escombros después del terremoto. Siento que estoy empezando de vuelta. Estoy ‘duelando’ al Matías que era antes, lo estoy enterrando. Estoy viendo que el nuevo es una mie... en un montón de aspectos. Yo antes decía ‘la medicación está buenísima’. Pero es todo una mie.... Cuando tomo conciencia de todo lo que me pasó, es una mierda. Fue muy difícil. Yo me lo quise tomar con humor, pero así no se avanza", indicó. Sobre el certamen de Tinelli, Alé explicó: "No tengo ganas de ir al ‘Bailando’ y exponerme a mí y a los míos. Tengo ganas de hacer otras cosas, actuar. En otro momento me hubiese tirado de cabeza, hoy no". Dijo que el supuesto embarazo de Flor Maggi ocurrió cuando estaba internado.