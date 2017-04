22/04/2017 -

La aparición de fotos de Fernando Burlando cerca de Milagros Schmoll evidenció una fuerte crisis de pareja con Barby Franco, quien luego de la publicación no tardó en abandonar la casa que compartía con el abogado en Barrio Parque. "Ahora tengo bronca por las fotos, pero creo que se me irá. Mis cosas están allá todavía pero la relación está terminada ¿Qué extraño? Un montón de cosas. Fueron cinco años. Sobre todo el despertarme con él; ay, no quiero llorar", admitió. Sobre las posibles causas de la ruptura, dijo: "La pasión siempre estuvo. Fue el desgaste creoà Pero sobre todo él no entiende que tengo 26 años y que quiero salir con amigas"