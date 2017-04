Fotos Cuatro heridos por represión policial en la residencia oficial de Alicia Kirchner

-

Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando la policía de Santa Cruz reprimió una manifestación espontánea que, pasada la medianoche del viernes, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos, en reclamo del pago de haberes adeudados, luego de difundirse que la expresidenta Cristina Kirchner había llegado al predio.

Tres heridos se registraron en el primer accionar de la Infantería, pasadas las 0,30, sobre el portón de la calle Piedra Buena, frente a la Jefatura policial, hacia donde se habían volcado los efectivos para dispersar a los manifestantes que lograron franquear la reja del otro ingreso hacia los jardines de la residencia oficial.

Un chofer de ambulancia terminó con varios perdigones de goma en su espalda, el fotógrafo Jorge Riquelme de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) - uno de los despedidos del periódico Prensa Libre, del empresario detenido Lázaro Báez- recibió una herida en la cabeza y un dirigente de izquierda resultó con una herida en la pierna.

Un cuarto manifestante resultó herido en la cara, a la altura del ojo, avanzada la madrugada, durante otra acción de dispersión de las fuerzas policiales. Otros manifestantes resultaron afectados por los gases lacrimógenos utilizados en reiteradas oportunidades por la Infantería, ante el accionar de un grupo reducido que, repudiado por el grueso de la protesta, arrojaban piedras hacia las ventanas de la residencia.

Los manifestantes esperaban cada oportunidad que se disiparan los gases para volver a apostarse frente a ambas puertas de la residencia, aunque, hacia las 2.30 de hoy, el número fue menguando.

La permanencia de la gobernadora y la ex presidenta en la residencia oficial no puedo ser confirmada, en tanto algunas fuentes especulaban que ambas se habían retirado del predio aprovechando la confusión durante los sucesivos tumultos.

El Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad de la ex presidenta Cristina Fernández, movilizó fuerzas de seguridad - Gendarmería y Policía Federal - desde el interior de Santa Cruz hacia la capital provincial, consignaron fuentes oficiales.

La protesta se inició pasadas las 21, cuando entre los sectores en conflicto por reclamos salariales y el pago de los haberes de marzo circuló en las redes sociales que la ex presidenta Cristina Fernández había ingresado a la residencia de la Gobernación.

Los manifestantes reclamaban el pago de salarios, tal como rezaban los carteles que pegaron en los portones de la residencia, al igual que los cánticos, al tiempo que hacían tronar ollas y palos, con lo que lograron sortear en el primer intento la reja sobre la calle Alcorta, además de encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo de Loqui.

Alrededor de las 23 comenzaron los momentos de tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del Ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del Subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.

Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgico cruce que mantuvo con los funcionarios citados, junto con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego Barrionuevo, lamentó en declaraciones a Télam "que la respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos porque nos pone (Eduardo) Costa", en referencia al diputado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en Santa Cruz.

"Son observaciones muy por afuera del nivel que debería tener un funcionario público, sin ninguna actitud conciliadora", agregó Alós.

"Es lamentable la postura de los funcionarios del gobierno que no pueden observar la realidad, que no pueden entender que si la gente está acá manifestándose es porque al día de hoy no ha cobrado el sueldo, lo que es sumamente grave y claramente estamos reclamando que den la cara", subrayó el dirigente.

Una situación similar a la de hoy se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora Kirchner logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.

En aquella oportunidad, la gobernadora había explicado horas antes, en rueda de prensa, que la provincia está "quebrada" y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.