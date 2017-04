Fotos Comienza hoy la liga loretana de futbol amateur

LORETO, Loreto (C) Hoy a partir de las 12:30 en las instalaciones del club Unión Obrera se realizará el acto inaugural del campeonato que hace disputar La Asociación de Futbol Amateur Loretano (AFAL) y que este año llevara el nombre de Eduardo Ibarra, que será disputado por 20 equipos.

El torneo que captará la atención de todo el mundo futbolero loretano, lleva el nombre de “Eduardo Ibarra” en homenaje a un ex integrante de la comisión directiva de la AFAL y delegado del club San Esteban, quién perdió la vida en un trágico accidente el año pasado.

La primera fecha tendrá los siguientes encuentros: Cáritas vs. Remanso; Pinchas vs. Mechero; Defensores Libertad vs. Newbery; Alberdi vs. Palermo; Colonia vs. Albañiles; 48 Viviendas vs. Bushcas; Esquineros vs. San Esteban; Zona Roja vs. Alma y Vida; Barrio Oeste vs. Barrio Libertad; y cerrarán la jornada el club Avenida vs. Club Social y Deportivo Barrio Oeste (C.S.D.B.O.).